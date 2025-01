L'appello di Francesco per RD Congo: cessino le violenze, salvaguardare i civili

Il Papa, a fine udienza generale, invoca pace per la nazione africana nel caos dopo l'assedio dei ribelli sostenuti dal Ruanda nella zona Est. Tensioni e violenze anche nella capitale Kinshasa. Nel giorno dell'incontro tra i presidenti congolese e ruandese, il Pontefice esorta "al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici il conflitto". Un pensiero anche per gli altri territori in guerra e un ricordo della Shoah: "Monito per il costante impegno per la difesa della dignità umana"

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Cessino le ostilità, cessi ogni forma di violenza contro le persone e i loro beni. Il suo pensiero, il Papa, oggi all’udienza generale lo rivolge alla Repubblica Democratica del Congo, “amata” nazione africana visitata nel gennaio 2023, dove oggi è previsto l’incontro tra il presidente Félix Tshisekedi e l’omologo ruandese Paul Kagame, convocato dal Kenya, per tentare di risolvere la nuova crisi deflagrata furiosamente in questi giorni nella regione del Nord Kiwu, scossa da trent’anni di violenze tra gruppi armati. Violenze mai sopite e ora deflagrate nuovamente con l’assedio di circa 3.500 ribelli M23 sostenuti dal Ruanda. L’epicentro degli scontri è nella città di Goma, dove il Papa – nel primo programma del viaggio, poi rimandato per motivi di salute – aveva espresso il desiderio di recarsi in visita.

Esprimo la mia preoccupazione per l’aggravarsi della situazione nella Repubblica Democratica del Congo. Esorto tutte le parti nel conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma e delle altre zone interessate dalle operazioni militari

LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DELLE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

In Evidenza 28/01/2025 In RD Congo l’avanzata dei ribelli, Goma messa a ferro e fuoco Nella regione del Nord Kivu, nell’est del Paese africano infuria la battaglia tra i ribelli M23 e l’esercito. Circa una ventina le vittime e centinaia i feriti. L'appello di ...

Stop alle violenze

Dall’Aula Paolo VI, il Papa eleva un appello anche per la capitale Kinshasa a dove testimoni e media locali riferiscono di una situazione fuori controllo: l’aeroporto caduto, la sede del governo provinciale presa d’assalto, ambasciate estere prese d’assalto, banche e supermercati svaligiati, ospedali che non riescono più a contenere le vittime (oltre cento i morti e un migliaio i feriti, stando a rapporti ospedalieri), manifestazioni per strada.

Ieri molta gente, dopo essere rimasta per tre giorni chiusa in casa, senza elettricità a causa degli incendi, è uscita cautamente in cerca di acqua e cibo. E ha scoperto cadaveri lungo la strada, poi ricoperti da coperte e vestiti. Il Papa prega e chiede preghiere perché “cessi ogni forma di violenza contro le persone e contro i loro beni”.

Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza, invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto

Distruzione per le strade di Kinshasa

La guerra è sempre una sconfitta

L’urgenza per una soluzione in RDCongo non fa dimenticare gli altri territori di guerra nel mondo. Come ogni mercoledì, anche oggi Papa Francesco invita i fedeli a continuare a pregare per la pace in quelle terre dove non si placano le tensioni e le crudeltà.

Palestina, Israele, Myanmar e tanti Paesi che sono in guerra. La guerra sempre è una sconfitta. Preghiamo per la pace

In Evidenza 27/01/2025 Shoah, il Papa: l'orrore non sia dimenticato, l'antisemitismo non metta più radice Doppio post su X nel Giorno della Memoria. Come già ieri all’Angelus Francesco, ricordando le sofferenze e le lacrime delle vittime dell’Olocausto, ribadisce il suo grido: “Mai ...

Il ricordo delle vittime dei lager tedeschi

Dall’orrore di oggi a quello di ieri, la stessa richiesta di una preghiera di pace il Papa la rivolge ai fedeli della Polonia venuti all’udienza generale, con i quali rammenta le commemorazioni di questi giorni di tutti i cittadini polacchi vittime dello sterminio nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. “Siate custodi della verità e della memoria di questa tragedia e delle sue vittime, tra cui non pochi martiri cristiani”, scandisce il Pontefice.

È un monito per il costante impegno per la pace e per la difesa della dignità della vita umana in ogni nazione e in ogni religione. Vi benedico di cuore

Auguri per il Capodanno lunare

Una benedizione Francesco la invia anche alle “milioni di famiglie” che in Asia orientale e diverse parti del mondo celebrano oggi il capodanno lunare, “occasione per vivere con maggiore intensità le relazioni familiari e i rapporti di amicizia”. “Con gli auguri del nuovo anno – dice il Papa, tra gli applausi di un gruppo di cinesi seduti nella platea - giunga a tutti voi la mia benedizione, mentre invoco per ciascuno di voi dal Signore pace, serenità e salute”.

Il Papa durante 'udienza generale in Aula Paolo VI