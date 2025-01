Gli impegni di Papa Francesco per gennaio e inizio febbraio

Tra gli appuntamenti resi noti dall’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle celebrazioni papali, i Secondi Vespri nella Basilica di San Paolo per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e i primi eventi giubilari

Vatican News

È un intreccio fra tradizione e novità giubilari l’agenda del Papa per le prossime settimane. L’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, ha diffuso oggi, 8 gennaio, l’elenco degli appuntamenti che Francesco presiederà tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo.

La Settimana per l’unità dei cristiani

La tradizione è rappresentata dalla celebrazione dei Secondi Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, in programma il 25 gennaio alle 17.30, per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, giunta nel 2025 alla 58.ma edizione. Il tema scelto per quest’anno è la domanda tratta da un versetto del Vangelo di Giovanni - “Credi tu questo?” - con i testi per la riflessione curati dalla Comunità Monastica di Bose e ispirati dal 1.700 anniversario del Concilio di Nicea, il primo ecumenico della cristianità.

Prime Messe per l’Anno Santo

Il giorno successivo, 26 gennaio, l’attenzione sarà sul primo dei grandi eventi dell’Anno Santo, il Giubileo del mondo della comunicazione, che vedrà Francesco sull’altare della Basilica di San Pietro alle 9.30 per la celebrazione della Messa. Il primo febbraio, festa della Presentazione del Signore, sempre nella Basilica vaticana il Papa presiederà alle 17 la celebrazione dei Primi Vespri. Quindi domenica 9 febbraio altro grande evento dell’Anno Santo con la Messa di Francesco per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, in programma alle 10.30 in Piazza San Pietro.