Cina-Santa Sede, consacrato primo vescovo di Lüliang nel quadro dell'Accordo

Il Papa ha soppresso la Diocesi di Fenyang ed istituito la Diocesi di Lüliang nominando il sacerdote Antonio JI Weizhong come primo pastore "avendone approvata la candidatura nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese"

Vatican News

"Nel desiderio di promuovere la cura pastorale del gregge del Signore e per attendere più efficacemente al suo bene spirituale", in data 28 ottobre 2024, il Papa ha deciso di sopprimere nella Cina continentale la Diocesi di Fenyang, che fu eretta l’11 aprile 1946 da Papa Pio XII, e in pari tempo di erigere la nuova Diocesi di Lüliang, suffraganea di Taiyuan, provincia di Shanxi, con sede episcopale nella chiesa cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, sita a Fenyang, città di Lüliang.

La nuova Diocesi

Lo rende noto un comunicato vaticano, spiegando che i confini ecclesiastici della nuova Diocesi comprenderanno le seguenti aree: il quartiere di Lishi, le contee di Wenshui, Jiaocheng, Xingxian, Linxian, Liulin, Shilou, Lanxian, Fangshan, Zhongyang, Jiaokou e le città-contee di Xiaoyi e di Fenyang. Invece, le contee di Kelan e di Jingle sono accorpate all’Arcidiocesi di Taiyuan; mentre le contee di Pingyao e di Jiexiu sono accorpate alla Diocesi di Yuci. In questo modo, il territorio della Diocesi di Lüliang è conforme a quello della Città Capoluogo di Lüliang, con una superfice totale di 21.000 km2 e una popolazione totale di 3.346.500 abitanti, di cui circa 20 mila cattolici, serviti da 51 sacerdoti e 26 suore.

Consacrato il primo vescovo

La nota vaticana fa sapere che oggi, lunedì 20 gennaio, ha avuto luogo l’ordinazione episcopale del rev. Antonio Ji Weizhong, che il Papa, in data 28 ottobre 2024, ha nominato vescovo di Lüliang (Provincia dello Shanxi), "avendone approvata la candidatura nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese".

JI Weizhong è originario di Wenshui (Shanxi), dove è nato il 3 agosto 1973. Ha seguito gli studi teologici presso il Seminario Nazionale di Pechino ed è stato ordinato presbitero il 14 ottobre 2001 per la Diocesi di Fenyang. Ha, poi, condotto studi linguistici presso l’Università di Xi’an e ha ottenuto una Licenza in Teologia presso l’Università di Sankt Augustin (Germania). Ha servito in Fenyang come vice-parroco, come responsabile del Centro Pastorale Diocesano e come vicario generale.