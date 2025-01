Usa, Biden conferisce al Papa la Medaglia della Libertà

Il presidente statunitense uscente l’ha comunicato oggi a Francesco in un nuovo colloquio telefonico. I due si sarebbero dovuti vedere ieri in Vaticano ma l’emergenza incendi a Los Angeles ha fatto annullare il viaggio. La scelta di Biden motivata, tra le altre cose, dall’impegno del Pontefice per la pace, per i bambini, la protezione del pianeta. Già nel 2004 Bush aveva consegnato l’onorificenza a Giovanni Paolo II

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Il presidente uscente degli Usa, Joe Biden, ha conferito a Papa Francesco la Presidential Medal of Freedom with Distinction, la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile della nazione. Lo ha comunicato lo stesso leader democratico direttamente al Pontefice in una telefonata di oggi, 11 giugno. Com’è noto i due avrebbero dovuto vedersi di persona ieri, venerdì 10, in Vaticano per un’udienza privata, nell’ambito di un viaggio di Biden in Italia, ultima trasferta internazionale prima della fine del suo mandato. L’emergenza incendi a Los Angeles ha fatto annullare tuttavia il viaggio.

Il nuovo colloquio telefonico

Quindi l’annuncio attraverso la telefonata odierna che fa seguito a quella del 20 dicembre scorso in cui, tra i vari temi affrontato, era stato centrale quello dei diritti umani con la preoccupazione del Papa per i detenuti nel braccio della morte delle carceri federali. Al colloquio era seguita la decisione di Biden di commutare la pena di morte in ergastolo per 37 detenuti, uomini e donne. Già in occasione di quella prima comunicazione, una nota della Casa Bianca riferiva che Biden “ha ringraziato il Papa per il suo continuo impegno nell'alleviare le sofferenze globali, compreso il suo lavoro per promuovere i diritti umani e proteggere le libertà religiose”. In sostanza le stesse motivazioni che hanno portato ora il leader Usa a scegliere il Papa come destinatario della Medaglia, già conferita circa una settimana fa a 19 personalità del mondo della politica e dell’arte che “hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati”. Alcuni osservatori avevano notato infatti che il numero dei destinatari non fosse quello solito di 20; evidentemente Biden stava riservando la sorpresa per la sua visita a Roma.

La motivazione

Nella motivazione, riportata nel comunicato da Washington, si legge che: “Da giovane, Jorge Bergoglio ha cercato una carriera nella scienza prima che la fede lo conducesse a una vita con i gesuiti. Per decenni, ha servito i senza voce e i vulnerabili in tutta l'Argentina. Come Papa Francesco, la sua missione di servizio ai poveri non è mai cessata. Pastore amorevole, risponde con gioia alle domande dei bambini su Dio. Insegnante stimolante, ci comanda di lottare per la pace e proteggere il pianeta. Leader accogliente, si rivolge a fedi diverse. Primo Papa dell'emisfero australe, Papa Francesco è diverso da chiunque sia venuto prima. Soprattutto, è il Papa del popolo: una luce di fede, speranza e amore che brilla intensamente in tutto il mondo”.

Il post di Biden

Biden ha consegnato l’onorificenza al nunzio apostolico negli Usa, Christoph Pierre, come si vede in una foto pubblicata dal suo account su X @Potus. L’immagine è accompagnata da un post del presidente che recita: “Papa Francesco, la sua umiltà e la sua grazia sono indescrivibili e il suo amore per tutti è ineguagliabile. Come Papa del popolo, è una luce di fede, speranza e amore che risplende in tutto il mondo. Oggi ho avuto l'onore di conferire a Sua Santità Papa Francesco la Medaglia Presidenziale della Libertà con Distinzione”.

Il precedente con Giovanni Paolo II

Non è la prima volta che un Pontefice è destinatario della onorificenza della presidenza statunitense: già il 4 giugno 2004 l’allora presidente George W. Bush aveva consegnato la Medaglia della Libertà a Papa Giovanni Paolo II durante in occasione di una sua visita in Vaticano.