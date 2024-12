Il Papa, a causa di freddo e raffreddore, recita l'Angelus a Santa Marta

Il Pontefice guiderà domani, domenica 22 dicembre, la preghiera mariana dalla cappella della Domus vaticana. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, tramite il canale Telegram

"A causa dell’intenso freddo, unito ai sintomi del raffreddore manifestatisi nei giorni scorsi, domani, domenica 22 dicembre, Papa Francesco guiderà la preghiera dell’Angelus nella cappella di Casa Santa Marta, anche in vista degli impegni della prossima settimana". Lo fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in una comunicazione diffusa nel pomeriggio attraverso il canale Telegram. Il Papa stesso ieri, incontrando la Federazione Italiana Bocce, aveva detto di essere “molto raffreddato”.

Non è la prima volta che il Pontefice recita la preghiera dalla Domus vaticana che ha scelto come sua residenza. Nel dicembre dello scorso anno, a motivo della infiammazione ai polmoni che lo aveva costretto a modificare gli impegni in agenda e a rinunciare al viaggio a Dubai per la Cop28, l’appuntamento domenicale si era svolto all’interno della cappella – nota al pubblico per le tante Messe mattutine presiedute dal Pontefice - per evitare che il Papa si esponesse a sbalzi di temperatura.

La preghiera viene trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro, oltre che in streaming sul sito di Vatican News.