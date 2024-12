In udienza da Papa Francesco il presidente della Slovacchia

Peter Pellegrini ricevuto questa mattina nel Palazzo Apostolico vaticano. Colloqui con il cardinale Parolin e l'arcivescovo Gallagher in Segreteria di Stato, focus sul contesto internazionale, in particolare Ucraina e Medio Oriente

È durato 25 minuti il colloquio privato di oggi tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica slovacca, Peter Pellegrini, ricevuto questa mattina, 9 dicembre, in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano. Successivamente il capo di Stato ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I colloqui in Segreteria di Stato

"Nel corso del cordiale incontro in Segreteria di Stato - informa una nota della. Sala Stampa vaticana - si è fatto riferimento alle solide relazioni bilaterali, sottolineando il contributo della Chiesa in favore della società slovacca. Infine, ci si è soffermati sul contesto internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente".

Lo scambio dei doni

Al termine del dialogo riservato, si è svolto il tradizionale scambio dei doni. Da parte del Papa, un’opera in bronzo dal titolo “Amore sociale”, raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”. Insieme a questo, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Il presidente ha ricambiato con un’opera tridimensionale realizzata da un’artista slovacco, Juraj Králik.