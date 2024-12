Il Papa: annunciare all’unisono il Vangelo della speranza, in particolare alle comunità Rom

Il saluto di Francesco ai rappresentanti della Missione Evangelica Battista Rom in Italia: “La collaborazione fraterna tra i cristiani è di per sé un segno, una testimonianza, il primo strumento di evangelizzazione a beneficio di tutti”

Li accoglie come “compagni di strada nel pellegrinaggio della fede, della carità e della speranza”, Papa Francesco, i sei rappresentanti della Missione Evangelica Battista Rom in Italia, ricevuti questa mattina, 12 dicembre, in udienza nel Palazzo Apostolico.

LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DEL SALUTO DI PAPA FRANCESCO

Saluto fraterno

Il Pontefice nel suo discorso consegnato invia “un saluto fraterno” a tutti i membri del popolo Rom.

Accogliendo questo saluto si rinnovi la comune certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall’amore di Dio

Il Papa con i rappresentanti della Missione Evangelica Battista Rom in Italia

Annunciare all'unisono il Vangelo della speranza

“Possa questa certezza renderci testimoni credibili attraverso una carità operosa, attraverso alcune esperienze di condivisione della preghiera e del servizio”, dice il Papa.

Lo Spirito Santo ci animi e rafforzi in noi il coraggio e la gioia di annunciare all’unisono il Vangelo della speranza, in particolare alle comunità Rom

Collaborazione fraterna tra cristiani

“La collaborazione fraterna tra i cristiani è di per sé un segno, una testimonianza, il primo strumento di evangelizzazione a beneficio di tutti”, rimarca poi Francesco, sottolineando che “l’unità di azione ispirata dal Vangelo ci avvicina alla piena unità di fede, attraverso la conoscenza e la stima reciproca”.

Da qui un augurio in vista del Natale:

Possa il nostro comune pellegrinaggio terreno essere segnato dalle parole del salmista: “Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore”