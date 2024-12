In un minuto il viaggio del Papa in Corsica

Una lunga giornata ad Ajaccio per Francesco partito stamani da Roma. Dopo un breve saluto sul volo ai 70 cronisti che lo hanno accompagnato, ha tenuto un discorso al congresso sulla “Religiosità popolare nel Mediterraneo”. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta ha incontrato vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate ed i seminaristi della Corsica, prima della recita dell'Angelus l'appello per la pace in Ucraina e in Medio Oriente. La Messa è stato l'ultimo impegno pubblico, a seguire il colloquio all'aeroporto con il presidente francese Macron.

