Dal Papa una delegazione dei lavoratori della Beko Europe

Il cardinale arcivescovo di Siena Lojudice ha accompagnato stamattina in udienza da Francesco un gruppo di operai degli stabilimenti della città toscana, di Fabriano e Comunanza che rischiano il posto di lavoro

“Siamo grati a Papa Francesco per avere accolto la nostra richiesta di potergli presentare la situazione critica di centinaia di lavoratori della Beko Europe che rischiano il posto di lavoro”. L’affermazione, che spicca sulla home page del sito dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, è del cardinale Augusto Paolo Lojudice, pastore del territorio senese nonché vescovo di Montepulciano - Chiusi - Pienza, che stamattina è stato ricevuto dal Papa assieme a monsignor Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e arcivescovo di San Benedetto del Tronto - Ripatransone – Montalto.

Con loro ha potuto incontrare Francesco una delegazione dei lavoratori della Beko Europe, appartenenti agli stabilimenti di Siena, Fabriano e Comunanza (AP) in rappresentanza delle centinaia di colleghi che l’impiego a causa del piano di tagli deciso dall’azienda.

“Con i miei confratelli vescovi di Ascoli Piceno (Mons. Palmieri) e Fabriano (Mons. Massara), coinvolti da questa situazione di emergenza, da settimane - afferma nella nota il cardinale Lojudice. - stiamo cercando di capire come insieme potere essere concretamente vicini ai lavoratori e alle loro famiglie”. Sapevamo bene, conclude il porporato, “di potere contare sul sostegno e l’incoraggiamento di Papa Francesco, che ci ha chiesto di essere Chiesa in uscita soprattutto accanto a chi si trova in difficoltà e in stato di fragilità economica e sociale”.