Il Papa: il Vangelo raggiunga tutti, il chiacchiericcio è il contrario dell'annuncio

All’udienza con le Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo, ricevute in occasione del 40.mo anniversario di fondazione celebrato a luglio in concomitanza con il quarto Capitolo Generale, Francesco si sofferma sulla missione di tutti i cristiani, l’evangelizzazione, per la quale le religiose, fondate in Brasile e giunte anche in Europa, si spendono attraverso attività pastorali nelle parrocchie e i mezzi di comunicazione

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Il servizio dell’evangelizzazione e della propagazione della Parola di Dio deve arrivare a tutti e per questo occorre impegnarsi quotidianamente. Papa Francesco lo sottolinea parlando alle Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo ricevute in udienza questa mattina, 6 dicembre, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, in occasione del loro 40.mo anniversario di fondazione celebrato quest’anno a luglio in concomitanza con il quarto Capitolo Generale.

Questa Parola di Dio deve arrivare a tutti. Non dimenticatevi questo: a tutti.

Evangelizzazione, contemplazione, apostolato

Il giovane istituto religioso, legato all’ordine carmelitano scalzo e radicato nella tradizione contemplativa del Carmelo Teresiano, è nato in Brasile ma si è diffuso anche in altre parti d’Europa e in Italia conta sei comunità. Il suo carisma speciale è quello dell’evangelizzazione, unito alla contemplazione e all'azione apostolica. Proprio su tali aspetti il Papa si sofferma ricordando il brano del Vangelo che mostra Gesù nella sinagoga di Nazareth e che ha ispirato la fondazione delle carmelitane messaggere dello Spirito Santo: “Lo Spirito del Signore è sopra di me […] e mi ha mandato […] a proclamare un anno di grazia del Signore”.

Annunciare il Vangelo al mondo intero è la missione di tutti i cristiani. Sono le parole di San Paolo che dovrebbero risuonare nel cuore di ciascun battezzato: “Guai a me se non annuncio il Vangelo!”.

Francesco mette, poi, in guardia dal chiacchiericcio, che "è il contrario di annunciare il Vangelo, perché sempre il chiacchiericcio è una condanna all’altra, all’altro, a quello, a quell’altro", ed esorta ad aiutare chi vi cade "a uscirne il più presto possibile".

Evangelizzazione e preghiera

Quanto all'"impulso missionario di evangelizzazione” delle religiose, il Papa evidenzia come in diversi ambiti venga "strettamente collegato con la contemplazione e con una vita di preghiera che segue l’antica e bella tradizione carmelitana”. Infine Francesco invoca sulle suore la benedizione di Dio e chiede l’intercessione della Madonna di Aparecida perché accompagni il cammino dell'istituto religioso.

Le Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo

Le Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo sono state fondate il 30 luglio 1984 da suor Maria Josè do Espir­ito Santo. Il loro motto è "Contemplare per evangelizzare alla luce dello Spirito Santo di Dio". Le religiose hanno come centro della loro spiritualità la preghiera vissuta personalmente e comunitariamente e si impegnano nell’evangelizzazione in varie attività pastorali nelle parrocchie, gruppi di preghiera, visite alle famiglie, animazione liturgica, ritiri di predicazione, missioni popolari ma anche attraverso la radio, la tv, i social network, la musica e i libri. Il loro carisma nasce dall’urgenza e dalla necessità di evangelizzare le persone che vivono lontano da Dio, immerse nei loro problemi, sofferenze, angosce e depressione, cercando forme spirituali esterne come risposte ai loro desideri e alle loro grida.