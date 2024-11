Il dolore di Francesco per la tragedia di Novi Sad

Il Papa ha inviato un telegramma al presidente serbo Aleksandar Vučić esprimendo solidarietà e preghiera per le vittime del crollo di una tettoia nella stazione ferroviaria, avvenuto venerdì scorso

Vatican News

Viaggiatori, pendolari in attesa o in transito, seduti sulle banchine affollate, altri all’interno a comprare biglietti per il treno. E intorno a mezzogiorno, improvviso e terribile, il cedimento della tettoia in cemento sulla porta d’ingresso. È maturata così la tragedia di Novi Sad, venerdì scorso, che ha visto perire sotto il crollo 14 persone assieme al ferimento grave di altre tre.

Soccorritori al lavoro sul luogo del crollo

Vicino alla nazione serba

Il Papa ha voluto farsi vicino al popolo serbo scrivendo al presidente Aleksandar Vučić un telegramma nel quale afferma di essere vicino alla nazione in “questo momento difficile” e di pregare “in particolare per i morti, per le loro famiglie in lutto e per i feriti”, assicurando la sua prossimità spirituale.

Manifestanti per le strade di Novi Sad

Proteste e arresti

La stazione era stata sottoposta di recente in alcune sue parti a ristrutturazioni per la linea ad alta velocità, ma la tettoia non era stata interessata dai lavori. Nei giorni successivi alla tragedia migliaia di persone hanno protestato a Novi Sad e anche nella serata di ieri ci sono state manifestazioni e disordini nei pressi della stazione, che hanno provocato la reazione delle forze dell’ordine con gas lacrimogeni e arresti. Il crollo della tettoia aveva portato alle dimissioni del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Goran Vesic.