Il Papa visita a casa Emma Bonino, da poco dimessa dall'ospedale

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Sulla strada di ritorno dalla Gregoriana, dove questa mattina ha incontrato la comunità accademica, la nota Fiat 500L bianca invece di proseguire dritto per Casa Santa Marta ha deviato verso una via del centro di Roma. Francesco ha voluto infatti fare sosta a casa di Emma Bonino, la nota esponente radicale ora leader del partito +Europa, 76 anni, dimessa a fine ottobre scorso dalla struttura sanitaria in cui era ricoverata. In seguito a difficoltà respiratorie, Bonino era stata infatti ricoverata il 17 ottobre presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma; una settimana dopo è stata trasferita in una struttura privata della capitale e nei giorni scorsi ha fatto ritorno a casa.

Visita a sorpresa

Il Papa ha voluto quindi farle visita. Una visita del tutto a sorpresa. Al termine il Papa, una volta uscito dal portone dell’abitazione, è stato avvicinato da alcune persone incuriosite che gli hanno domandato in che condizioni avesse trovato Bonino. “Benissimo”, ha risposto il Pontefice.

I precedenti incontri

In passato Francesco ed Emma Bonino si sono incontrati più volte, a partire dal 2015 quando l’ex ministro degli Affari esteri aveva preso parte all’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI. Insieme al procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, e a Maria Rita Parsi, Bonino aveva presentato le nuove iniziative a favore dei bambini profughi da parte de “La fabbrica della pace”. Nel novembre 2016 il Pontefice aveva ricevuto l’esponente politica in udienza privata. La Sala Stampa vaticana riferiva allora che “il colloquio si è focalizzato soprattutto sui temi dei flussi migratori, dell’accoglienza ai migranti e della loro integrazione”.

Proprio per l’opera di Bonino a favore dei migranti, Papa Francesco aveva elogiato Bonino durante un incontro informale a Santa Marta con l’allora direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Emma Bonino “ha offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa”, diceva Francesco.