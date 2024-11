In udienza da Francesco il primo ministro delle Barbados

Il Papa ha ricevuto questa mattina nel Palazzo Apostolico vaticano Mia Amor Mottley, a Roma per partecipare all'evento della Pontificia Accademia per la Vita “Bene comune: teoria e pratica”. Colloqui in Segreteria di Stato sui temi della cura della casa comune e dei cambiamenti climatici

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina, 14 novembre, nel Palazzo apostolico Mia Amor Mottley, primo ministro delle Barbados, a Roma per prendere parte all'evento “Bene comune: teoria e pratica”, promosso e organizzato dalla Pontificia Accademia per la Vita, che ha luogo nel pomeriggio di oggi nel Palazzo San Calisto. Il colloquio riservato di stamane con il Pontefice è durato circa venti minuti, dalle 8.10 alle 8.30.

Cura della casa comune e cambiamenti climatici

Più tardi in Segreteria di Stato - informa una nota della Sala Stampa vaticana - il premier del Paese insulare ha avuto un colloquio con il cardinale Pietro Parolin e con monsignor Mirosław Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, durante il quale, oltre al "compiacimento per le buone relazioni tra le Barbados e la Santa Sede", si sono affrontati, indica il comunicato, "alcuni temi di mutuo interesse come la cura della casa comune e gli effetti del cambiamento climatico", assieme un confronto sull’attualità sociopolitica del Paese e della regione. "L’incontro - precisa la nota - si è concluso confermando il reciproco impegno per favorire il bene comune del popolo delle Barbados".

I doni

Il Papa ha donato alla premier il Messaggio per la pace del 2024, i volumi dei documenti papali e un'opera in bronzo dal titolo "Amore sociale" che raffigura un bambino nell'atto di aiutare un altro a rialzarsi con la scritta “Amare Aiutare”. Mottley ha ricambiato consegnando al Pontefice una scultura in mogano, opera di un'artista di Barbados.