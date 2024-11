In udienza dal Papa il presidente della Repubblica del Congo

Francesco ha incontrato questa mattina il capo di Stato del Paese centrafricano, noto anche come Congo-Brazzaville. Nei colloqui in segreteria di Stato ci si è soffermati anche sulla collaborazione con la Chiesa locale nell’ambito dell’istruzione, della sanità e della cura dell’ambiente

Questa mattina, 25 novembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico, il presidente della Repubblica del Congo (nota anche come Congo-Brazzaville), Denis Sassou-N’Guesso, che guida il Paese centrafricano dal 1979 (escluso il periodo 1992-97). Il presidente successivamente ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato dal monsignor Miroslaw Stanislaw Wachowski, sotto­ segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

I colloqui in Segreteria di Stato

"Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - informa la nota della Sala Stampa vaticana - sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica del Congo, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione politica e socio-economica del Paese, specialmente sulla collaborazione con la Chiesa locale nell’ambito dell’istruzione, della sanità e della cura dell’ambiente". "Nel prosieguo della conversazione - si legge ancora - vi è stato anche uno scambio di opinioni su temi di carattere regionale e internazionale, rilevando l’importanza di promuovere il dialogo e la riconciliazione tra i popoli".