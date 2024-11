Il Papa: i governanti ascoltino il grido dei popoli che chiedono pace

Dopo la preghiera dell’Angelus, Francesco ha ricordato i Paesi che soffrono per i conflitti, dall’Ucraina al Sudan, sottolineando che “la guerra rende disumani, induce a tollerare crimini inaccettabili”. Si è unito alla preghiera per le vittime degli abusi della Chiesa italiana “indispensabile” per ritessere la fiducia tradita. E ha ricordato la testimonianza dei due martiri albanesi Palić e Gazulli Palic e del tedesco Metzger, beatificati ieri e oggi

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Nel giorno dedicato ai poveri, Papa Francesco non può dimenticare “i popoli che chiedono pace”, resi profughi, senza più un tetto sopra la testa, dalle tante guerre che insanguinano il Pianeta. Lo fa dopo la preghiera dell’Angelus, con il triste elenco dei Paesi più sofferenti, per i conflitti più conosciuti.

Preghiamo per la pace: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, in Myanmar, in Sudan. La guerra rende disumani, induce a tollerare crimini inaccettabili. I Governanti ascoltino il grido dei popoli che chiedono pace.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE

In Evidenza 17/11/2024 Abusi, l'assemblea sinodale Cei prega con vergogna e rimorso Ai Vespri di ieri, 16 novembre, celebrati a San Paolo fuori le mura nel corso della riunione delle Chiese in Italia, l'invocazione perché le comunità siano case accoglienti e ...

La preghiera della Chiesa italiana per le vittime degli abusi

Il Papa si è quindi unito alla preghiera della Chiesa in Italia, che domani, 18 novembre, ripropone la Giornata di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi.

Ogni abuso è un tradimento di fiducia, è un tradimento alla vita! La preghiera è indispensabile per “ritessere fiducia”.

In Evidenza 16/11/2024 Paliq e Gazulli beati, Semeraro: uccisi dalla menzogna, vivi nella Verità Il cardinale prefetto del Dicastero delle Cause dei santi Marcello Semeraro ha presieduto a Scutari (Albania), in rappresentanza di Papa Francesco, la Messa per la beatificazione ...

Le beatificazioni di martiri in Albania e Germania

Il Pontefice ha poi ricordato che ieri a Scutari, in Albania, sono stati beatificati nella Messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, due martiri: Luigi Palić, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori, e Gjon Gazulli, sacerdote diocesano. Vittime della persecuzione religiosa del XX secolo. E oggi a Friburgo in Brisgovia, il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani ha guidato la Messa di beatificazione di un altro martire, il sacerdote Max Josef Metzger, fondatore dell’Istituto secolare di Cristo Re, “avversato dal nazismo per il suo impegno religioso in favore della pace”.

L’esempio di questi martiri conforti tanti cristiani che nel nostro tempo sono discriminati per la fede. Un applauso ai nuovi Beati!

In Evidenza 12/11/2024 Czerny: le leggi sostengano le piccole imprese di pescatori, custodi del mare Messaggio del cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, il 21 novembre: le modalità ...

La preghiera per i pescatori, il 21 la loro Giornata

Infine Papa Francesco ha ricordato anche tutti i pescatori, in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, che ricorrerà giovedì prossimo, 21 novembre, chiedendo a Maria, Stella del mare, di proteggere i pescatori e le loro famiglie.