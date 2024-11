Francesco, i giovani sperino nel Signore per camminare senza stancarsi

Il Papa, nei saluti dopo l’Angelus, accoglie accanto a sé due giovani coreani testimoni del passaggio della Croce della Gmg e, nel ricordare le due beatificazioni di ieri a Barcellona, conferma le prossime canonizzazioni di Acutis e Frassati, i prossimi 27 aprile e 3 agosto

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

L’applauso che sale da piazza San Pietro, e che risponde all’invito di Francesco, è fragoroso. È per i due ragazzi coreani che accanto a lui si affacciano dalla finestra del Palazzo Apostolico, durante i saluti dopo l’Angelus, e che dai giovani portoghesi hanno preso in consegna la Croce della Giornata Mondiale della Gioventù per portarla a Seul, in Corea.

Oggi si celebra, nelle Chiese particolari, la 39ª Giornata Mondiale della Gioventù, sul tema: Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi (cfr Is 40,31). Anche i giovani si stancano delle volte, se non sperano nel Signore! Saluto le delegazioni del Portogallo e della Corea del Sud, che hanno fatto il passaggio del “testimone” nel cammino verso la GMG di Seoul nel 2027. Un applauso alle due delegazioni.

I giovani nuovi santi

Francesco ricorda quindi le beatificazioni, ieri a Barellona, del sacerdote Cayetano Clausellas Ballvé e del laico Antonio Tort Reixachs, “uccisi in odio alla fede nel 1936, in Spagna” e ribadisce le date per i prossimi santi per i quali chiede un applauso

Come ho già annunciato, il 27 aprile prossimo, nel contesto del Giubileo degli Adolescenti, proclamerò Santo il Beato Carlo Acutis. Inoltre, informato dal Dicastero delle Cause dei Santi che sta per concludersi positivamente l’iter di studio della Causa del Beato Pier Giorgio Frassati, ho in animo di canonizzarlo il 3 agosto prossimo durante il Giubileo dei Giovani, dopo aver ottenuto il parere dei Cardinali. Un applauso ai prossimi nuovi santi.