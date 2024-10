PAPA

Indonesia, il cardinale eletto Syukur rinuncia "per crescere nella vita sacerdotale"

Il Papa ha accolto la richiesta del francescano monsignor Paskalis Bruno Syukur vescovo di Bogor, non essere creato cardinale nel corso del prossimo Concistoro, il 7 dicembre, per proseguire nella sua crescita "nel servizio alla Chiesa e al popolo di Dio". 62 anni, è stato nominato vescovo da Francesco il 21 novembre 2013, dopo essere stato, dal 2001 al 2009, Ministro Provinciale dell’Ordine dei Francescani Minori in Indonesia

Vatican News Il vescovo indonesiano Bogor, il francescano monsignor Paskalis Bruno Syukur, ha chiesto al Papa di non essere creato cardinale nel corso del prossimo Concistoro, il 7 dicembre, e Francesco ha accolto la sua richiesta. Che è motivata dal suo desiderio di crescere ancora nella vita sacerdotale, nel servizio alla Chiesa e al popolo di Dio. I cardinali designati che riceveranno la berretta dal Pontefice saranno quindi 20 e non 21. Nato il 17 maggio 1962 a Ranggu, nella diocesi di Ruteng, nell'Isola di Flores, in Indonesia, Paskalis, dopo la scuola primaria, ha frequentato il Seminario minore Pius X di Kisol. Ha compiuto gli studi filosofici preso la facoltà di Filosofia Driyakara di Jakarta, quindi ha proseguito gli studi teologici alla facoltà di Teologia di Yogyakarta. Ha emesso la professione solenne con i Francescani Minori il 22 gennaio 1989. È stato ordinato sacerdote il 2 febbraio 1991. Padre Syukur ha svolto via via diversi incarichi. Dal 1991 al 1993, è stato presbitero nella parrocchia di Moanemani, diocesi di Jayapura (Papua Occidentale). Dal 1993 al 1996, a Roma, ha studiato per la Licenza in Spiritualità presso l'Antonianum, a Roma; dal 1996 al 2001 è stato maestro dei Novizi a Depok, e dal 1998 al 2001 guardiano della Comunità dei Francescani Minori a Depok e del Consiglio Provinciale. Dal 2001 al 2009 è stato Ministro Provinciale dell'Ordine in Indonesia, e dal 2009, definitore generale per l'Asia e l'Oceania a Roma. Il 21 novembre 2013, Papa Francesco l'ha nominato Vescovo della diocesi di Bogor.