Arellano Cedillo nominato commissario pontificio per il complesso di Torreciudad

Il decano del Tribunale della Rota Romana, 62 anni, spagnolo, avrà il compito di trovare una soluzione alle divergenze tra la Diocesi di Barbastro-Monzón e la Prelatura dell'Opus Dei riguardo alla regolarizzazione giuridica, canonica e pastorale del complesso di Torreciudad, dove sorge un noto Santuario mariano

Vatican News

Il Papa ha nominato il decano del Tribunale della Rota Romana, monsignor Alejandro Arellano Cedillo, commissario pontificio plenipotenziario e delegato della Santa Sede per il complesso di Torreciudad, in Spagna, dove sorge uno noto Santuario mariano dedicato a Nostra Signora degli Angeli e costruito nel 1975 grazie all’iniziativa dell’Opus Dei. Lo rende noto un comunicato della Santa Sede reso pubblico oggi dalla Sala Stampa vaticana.

In un comunicato del 25 settembre scorso la Diocesi di Barbastro-Monzón, nell’Aragona, dove sorge il Santuario, aveva annunciato di aver affidato alla Santa Sede la soluzione delle divergenze con la Prelatura dell'Opus Dei riguardo alla regolarizzazione giuridica, canonica e pastorale del complesso di Torreciudad. Sia la Diocesi che l’Opus Dei hanno espresso la fiducia che la Santa Sede giunga alla soluzione di questa vicenda.

Biografia di monsignor Arellano Cedillo

Monsignor Alejandro Arellano Cedillo è nato l’8 giugno 1962 a Olías del Rey, in Spagna. È stato ordinato sacerdote il 25 ottobre 1987 a Toledo per la Confraternita Sacerdotale degli Operai del Regno di Cristo ed ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. È stato vicario giudiziale aggiunto nell’Arcidiocesi di Madrid e giudice nel Tribunale della Rota della Nunziatura apostolica in Spagna. Dal 2007 è stato prelato uditore del Tribunale della Rota Romana. Il 3 marzo 2021, Papa Francesco lo ha nominato decano del Tribunale della Rota Romana.

Mons. Alejandro Arellano Cedillo con Papa Francesco (foto di archivio)