Il Papa: Dio illumini i cuori di coloro che scatenano e prolungano le guerre

Nuovo invito del Pontefice a pregare e ad adoperarsi per la pace nel mondo. In due post su X, Francesco chiede preghiere per quanti “traggono cinicamente profitto” da conflitti e ostilità e, preoccupato per i continui bombardamenti e scontri in Medio Oriente lancia un appello “alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta”

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Si rivolge ancora ai fedeli attraverso i social Papa Francesco, perché si preghi per la pace nel mondo. Già ieri, in un post su X aveva esortato “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti della guerra in Medio Oriente, compreso il Libano”. Oggi, dal suo account in nove lingue @Pontifex, mentre proseguono gli attacchi israeliani a Gaza e in Libano, l’invito, diffuso alle 13, è a pregare “per gli uomini che vogliono le guerre, le scatenano, le alimentano, le prolungano inutilmente, o ne traggono cinicamente profitto”. Per loro Francesco invoca Dio, affinché “illumini i loro cuori” e “ponga dinanzi ai loro occhi il corteo di sventure che provocano”.

L’appello alla comunità internazionale

Convinto che per giungere a una pacifica convivenza tra i popoli servano dialogo e diplomazia, il Papa, in un successivo post pubblicato mezz’ora dopo, indirizza, sempre via X un nuovo “appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta in Medio Oriente”. Preoccupato, inoltre, per l’escalation di bombardamenti e scontri, Francesco chiede che “non si ripetano più gli attacchi per rappresaglia, che possono far precipitare quella Regione in una guerra ancora più grande”.