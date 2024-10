Il Papa riceve in udienza la presidente del Parlamento Europeo Metsola

Questa mattina Francesco ha incontrato per poco più di 30 minuti, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano, l’esponente politica maltese. Dopo il colloquio, il tradizionale scambio di doni

Vatican News



Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza, poco dopo le 9, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. L’incontro è durato poco più di 30 minuti. Al termine del colloquio, il Papa ha donato alla sua ospite la scultura in terracotta “Tenerezza e Amore”, una copia del Messaggio per la Pace di quest’anno e i volumi dei documenti papali. La presidente Metsola ha offerto al Pontefice un piattino porta oggetti in ceramica decorato con la partitura dell’ “Inno alla gioia” di Ludwig van Beethoven, inno ufficiale dell’Unione Europea.

Stretta di mano tra il Papa e la presidente Metsola al termine dell'udienza

La scultura “Tenerezza e Amore”, opera di Silvia Ghirlanda, con la direzione artistica di Michele Palazzetti, esprime il messaggio d’amore e custodia del creato, ispirato al magistero di Francesco. E in particolare le parole dell’omelia del 19 marzo 2013, nella Messa di inizio pontificato: “Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, e aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della speranza”. La scultura ritrae da una parte la figura di San Francesco d’Assisi, simbolo di pace e rispetto per l’umanità e la natura, e dall'altra l'immagine di un mondo minacciato dall'inquinamento.