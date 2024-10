Il Papa riceve in udienza una delegazione dell'Abrahamic Family House

Il complesso interreligioso con sede ad Abu Dhabi che include tre luoghi di culto nella stessa struttura (una moschea, una chiesa e una sinagoga) è nato nel solco del Documento sulla fratellanza umana, siglato da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar. Nell'incontro evidenziata la necessità di implementare "sforzi comuni" per promuovere una cultura di "fraternità, dialogo e comprensione"

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano

Nella giornata di oggi, lunedì 28 ottobre, Papa Francesco ha ricevuto una delegazione della Abrahamic Family House, un complesso interreligioso nel distretto culturale di Saadiyat ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, che ospita, nella stessa struttura, una moschea, una chiesa ed una sinagoga. Lo sviluppo di "sforzi congiunti" per promuovere "una cultura di fraternità, dialogo e comprensione reciproca in temi di crisi", è stato l'argomento al centro dell'udienza, come si legge in un comunicato dell'ente nato nel solco del “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, sottoscritto da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb il 4 febbraio 2019, in occasione del Viaggio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti.

In Evidenza 03/06/2024 Il Papa: va promosso il dialogo interreligioso per la pace nel mondo Francesco incontra i partecipanti al Convegno interreligioso organizzato dal Movimento dei Focolari e sottolinea l’importanza del cammino iniziato da Chiara Lubich “con persone di ...

L'impegno della Chiesa nel dialogo interreligioso

La delegazione, guidata da Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente dell'Abrahamic Family House, e comprendente anche rappresentanti del dicastero per il Dialogo interreligioso, ha "simbolicamente" presentato la chiesa di San Francesco - che si trova nel complesso interreligioso - per sottolineare "l'impegno della Chiesa cattolica nel promuovere il dialogo tra le diverse confessioni e una loro pacifica coesistenza in tutto il mondo".

La delegazione dell'Abrahamic Family House in udienza da Papa Francesco

I valori del Documento sulla fratellanza

"La Abrahamic Family House incarna i principi duraturi degli Emirati Arabi Uniti di mutuo rispetto, comprensione interreliogiosa ed armonia", è la dichiarazione di Khalifa Al Mubarak contenuta nel comunicato. Valori definiti "integrali" al Documento sulla fratellanza umana e alla sua "chiamata all'azione", e significativi rispetto al "profondo impegno" perpetrato dal Papa nell'incoraggiare "una comunità globale ancorata alla fraternità umana e alla pacifica coesistenza".

Lo "stretto rapporto" tra Santa Sede ed Emirati Arabi Uniti

Il testo nota lo "stretto rapporto" tra la Santa Sede e gli Emirati Arabi Uniti, impegnati in "numerose iniziative per promuovere la pace e rafforzare la cooperazione interreligiosa", basandosi sui loro "valori condivisi" così come "sulla lunga storia" del Paese "come luogo di diversità, incontro e scambio".

In Evidenza 11/02/2024 Emirati Arabi Uniti, Martinelli: la “polifonia” della fede fa ricca questa Chiesa Nel quinto anniversario del viaggio di Papa Francesco nel Paese della penisola arabica e della firma del Documento sulla Fratellanza Umana con il Grande Imam di Al-Azhar, il ...

Il ringraziamento del Papa

Il Papa ha ringraziato la delegazione per i loro sforzi nel "realizzare le aspirazioni del Documento sulla fratellanza", ovvero la "pace globale e la convivenza". La stessa Abrahamic Family House, la scorsa domenica 20 ottobre, è stata ricevuta in udienza dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, co-firmatario del Documento.

La delegazione dell'Abrahamic Family House in udienza da Papa Francesco