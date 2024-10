Festa della Vergine di Aparecida, il Papa: prenderci cura degli altri e del clima

In un videomessaggio registrato dal cardinale eletto Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre, per la ricorrenza di oggi, 12 ottobre, sulla Madonna venerata in Brasile, Francesco invita i cristiani ad andare avanti sempre "in armonia" e sempre "gioiosi"

Edoardo Giribaldi - Città del Vaticano Un invito all'"armonia". È quello che proviene da Nostra Signora Aparecida, patrona del Brasile, di cui oggi 12 ottobre si celebra la festa. Papa Francesco lo afferma in occasione della ricorrenza, in un videomessaggio registrato dal cardinale eletto Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre, durante i lavori del Sinodo sulla sinodalità. Armonia tra i cristiani Nel filmato il Papa saluta e assicura la sua vicinanza ai fedeli. "Andate avanti con questo messaggio della Vergine che è tutta armonia", incoraggia. Armonia che Francesco auspica sia "tra tutti i cristiani", per allargare poi l'obiettivo a "tutta l'umanità", non dimenticando l'"armonia climatica". La Vergine della gioia "Dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e prenderci cura del clima", rimarca il Papa, che poi chiede alla Vergine di Aparecida, da lui visitata più volte, di benedire i fedeli: "Vi faccia andare avanti e vi renda molto gioiosi, perché è la Vergine della gioia".