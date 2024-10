Le celebrazioni di Papa Francesco nei mesi di novembre e dicembre

L'Ufficio Celebrazioni liturgiche pontificie ha reso noto il calendario degli appuntamenti papali delle prossime settimane

Il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco per i mesi di novembre e dicembre - diffuso oggi, 12 ottobre, dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche - prevede come primo impegno la Messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno, che si svolgerà il 4 novembre alle 11 nella Basilica di San Pietro.

Il 17 novembre ricorre l'ottava Giornata mondiale dei poveri, sul tema "La preghiera del povero sale fino a Dio", e alle 10, Francesco celebrerà la Messa ancora nella Basilica vaticana.

Per la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre, come stabilito da Francesco, si celebra la Giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. L'appuntamento per la Messa presieduta dal Papa, ancora nella basilica di San Pietro, è alle 9.30.

La prima celebrazione del mese di dicembre è invece quella di sabato 7, primo Concistoro ordinario pubblico per la creazione di nuovi cardinali, alle 16, nella Basilica di San Pietro. Il giorno dopo, 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, alle 9.30 Francesco presiede la Messa con i nuovi cardinali e il collegio cardinalizio. Nella stessa giornata, alle 16, a piazza di Spagna, il tradizionale atto di venerazione all'Immacolata del Pontefice.

Infine, il 12 dicembre, infine, in occasione della memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe, Francesco tornerà a celebrare la Messa nella basilica vaticana, alle 18.