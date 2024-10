Madrid Live Meeting, il Papa ai giovani: siate creativi e saldi nelle radici

In un videomessaggio ai partecipanti all’incontro in corso nella capitale spagnola, Francesco invita ragazze e ragazze a muoversi e “fare rumore”, con gioia e creatività. In modo particolare, a dialogare con tutti, specialmente gli anziani, saggezza di un popolo. “Un albero che taglia le sue radici - ricorda - non ha più linfa”

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Un invito a farsi sentire, con gioia e creatività. A fare baccano, quel baccano “costruttivo” che nasce dagli ideali e consente di “dialogare con tutti”, specie gli anziani, “che sono la saggezza di un popolo”. Papa Francesco insiste sul valore dei rapporti intergenerazionali, nel videomessaggio, in spagnolo, che invia alle ragazze e ai ragazzi dell’arcidiocesi di Madrid, riuniti questo sabato pomeriggio in occasione del “Madrid Live Meeting 2024”, evento promosso in preparazione al Giubileo e ispirato al motto “Gioiosi nella speranza”. L’intento del Pontefice è di stare vicino ai giovani e accompagnarli nel loro lavoro, invitandoli a creare movimento, perché, dice, “un giovane che sta fermo è un vecchio morto”.

La linfa della creatività

“Abbiate coraggio, andate avanti, muovetevi”, è l’esortazione di Francesco, che prosegue: “A volte dico una cosa che da qualche parte ad alcuni non piace. Fate rumore”. Dal Papa l’invito ad ascoltare i più anziani, e a far sì che anche loro si pongano in ascolto. “Non rompete le radici del popolo”, ammonisce, perché “un albero che taglia le sue radici non ha più linfa. Aggrappati alle radici, dunque, "ma con creatività: un giovane che non è creativo non ha vita”. Infine, l’incentivo ad andare avanti, con gioia e coraggio, senza perdere il senso dell'umorismo.