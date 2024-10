Francesco: in famiglia si deve dialogare sempre oltre ogni incomprensione

In un breve videomessaggio il Papa parla della sinodalità all’interno di un nucleo familiare e afferma: “Una famiglia che non dialoga è una famiglia morta”

Seduto come un “nonno” speciale che conosce le dinamiche, i pericoli e le soluzioni. Nell’Aula del Sinodo che si intravede alle sue spalle, il Papa trova un momento per un video che scorre via velocissimo, in pieno stile social, 28 secondi appena, ma che riafferma un valore universale, tante volte comunicato lungo l’arco di tutto il pontificato, quello del dialogo come elemento che non può mancare in una sana vita familiare.

Dialogare anche con qualche scontro, ma sempre

"Mi chiedono di parlare sulla sinodalità nella famiglia”, dice Francesco, che prosegue: “Soltanto mi viene in mente che nella famiglia si deve dialogare. Delle volte con qualche scontro, ma si deve dialogare sempre. Sempre”. Perché ’alternativa è di quelle che non lasciano scampo, è lo scenario di una casa dove i rapporti, non rinsaldati da un confronto costante, si logorano fino a pregiudicarne la tenuta. Il Papa lo dice senza giri di parole: “Una famiglia che non dialoga è una famiglia morta”. Lo stile sinodale, ascolto e dialogo, è stile pienamente familiare.