Il Papa ricorda padre Gutiérrez: ha portato tanto frutto evangelico

In un videomessaggio Francesco esprime il suo cordoglio per la morte del teologo latinoamericana tra i fondatori della teologia focalizzata sulla liberazione delle persone e l’emancipazione dei poveri: "un uomo di Chiesa, che ha saputo fare silenzio quando doveva fare silenzio, che ha saputo soffrire quando gli è toccato soffrire". Il funerale si è svolto il 24 ottobre nella basilica del Santissimo Rosario a Lima, in Perù

“Oggi penso a Gustavo. Gustavo Gutiérrez. Un grande", afferma Papa Francesco in un videomessaggio trasmesso durante le esequie del domenicano considerato “padre” della Teologia della Liberazione, celebrate ieri, 24 ottobre, nella basilica del Rosario a Lima, in Perù. Il religioso è scomparso martedì scorso, all'età di 96 anni.

Un uomo di Chiesa

"Un uomo di Chiesa, che ha saputo fare silenzio quando doveva fare silenzio, che ha saputo soffrire quando gli è toccato soffrire" dice il Papa in un video registrato nell'Aula Paolo VI dove si sta svolgendo il Sinodo, che ha offerto anche una preghiera per lui. "Ha saputo portare avanti tanto frutto apostolico e tanta ricca teologia" aggiunge il Pontefice, che invita a pregare per padre Gutiérrez perchè "possa riposare in pace".

Un momento della messa esequiale

Le esequie a Lima

La messa funebre è stata presieduta dal cardinale eletto Carlos Castillo, arcivescovo di Lima. "Gustavo, per l'esperienza umana vissuta, ha sempre saputo con grande spirito di disponibilità davanti al Signore, fin da giovanissimo, lasciarsi interrogare - ha ricordato il presule -, come lui diceva 'interpellare', parola che ha sempre posto nel cuore della vita degli esseri umani”. "Essere cristiano è accogliere il dono misericordioso di Dio nella nostra vita, rappresentato fondamentalmente dal dono generoso di Gesù a noi come dono del Padre - ha aggiunto Castillo -. È lasciarsi trasportare da quella che Gustavo chiamava 'la gratuità dell'amore di Dio', e che oggi Papa Francesco ha riaffermato nella sua enciclica sul Cuore di Gesù. Il Papa lo chiama un 'dono gratuito', Gustavo lo chiama 'la gratuità dell'amore di Dio'", ha ribadito il cardinale designato.

L'opzione preferenziale per i poveri

Nella sua omelia, l'arcivescovo metropolita ha evidenziato anche l'opera di padre Gustavo Gutiérrez a partire dal fondamento evangelico dell'“opzione preferenziale per i poveri”: “è importante che padre Gustavo l'abbia presa come fondamento per camminare in questo mondo dove l'ingiustizia, la miseria, l'emarginazione, l’intolleranza, la dittatura, il disprezzo e i maltrattamenti vogliono essere imposti, come è avvenuto in tanti tempi, ma come avviene anche nel nostro tempo, nel quale abbiamo il dovere di umanizzare l’umanità con gli stessi sentimenti di Gesù Cristo”.

L'arcivescovo di Lima Carlos Castillo

L'amore di Dio è gratuito

Rimarcando la disponibilità del religioso della teologia della liberazione all'annuncio del Vangelo a tutti, Castillo ha spiegato che "oggi lo dice il Papa nella sua enciclica Dilexit nos che "l'amore gratuito di Dio rende tutti figli, non costa, non si compra". Come ha insegnato padre Gutiérrez, "se la grazia non è gratuita, è una disgrazia." Al termine della celebrazione, il feretro di padre Gutiérrez è stato trasferito nella parrocchia del Cristo Redentore, dove è stato accolto fra lacrime e applausi dai confratelli della Provincia domenicana di San Juan Bautista del Perú e dai fedeli delle diverse comunità parrocchiali in cui il religioso ha prestato servizio.