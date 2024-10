Consacrato monsignor Zhen Xuebin, vescovo coadiutore di Pechino

Il Papa lo aveva nominato a fine agosto nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra Santa Sede e Cina

Vatican News

Originario di Changzhi (Shanxi), 54 anni, da oggi monsignor Matteo Zhen Xuebin è il nuovo vescovo coadiutore di Pechino (Municipalità di Beijing, Cina). La cerimonia, informa una nota della Sala Stampa vaticana, ha avuto luogo oggi, 25 ottobre, mentre la nomina papale risale al 28 agosto scorso, con la candidatura del presule - si legge nella nota - approvata “nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese”.



Il neo coadiutore ha studiato al Seminario Filosofico e Teologico di Pechino e successivamente fino al ’97 ha perfezionato la sua formazione alla St. John’s University, negli Stati Uniti, ottenendo la Licenza in Liturgia. È stato ordinato sacerdote nel giugno del ’98 e incardinato nella diocesi di Pechino, quindi fino al 2007 ha ricoperto l’incarico di vice-rettore del Seminario di Pechino. In seguito ha svolto il suo ministero in alcune parrocchie della Città. Dal 2007 è cancelliere diocesano.