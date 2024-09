Il Papa prega la Salus Populi Romani per il viaggio in Lussemburgo e Belgio

Come sua consuetudine Francesco si è recato nel pomeriggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore per affidare alla Vergine la visita che da domani a domenica effettuerà nei due Paesi europei

Centoventi visite. Un messaggio social postato dalla Basilica di Santa Maria Maggiore ricorda la cifra raggiunta dal Papa con la sua nuova sosta, nel pomeriggio di oggi, nell’antico tempio mariano, alla vigilia del 46.mo viaggio apostolico che da domani a domenica 29 settembre lo porterà nel cuore dell’Europa.

La Sala Stampa vaticana ha riferito oggi, 25 settembre, con un post su Telegram che Francesco “si è fermato in preghiera, come di consueto, davanti all’icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il suo prossimo viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio. Al termine ha fatto rientro in Vaticano”.