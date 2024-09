Il dolore del Papa per l’incendio in Kenya che ha ucciso almeno 17 scolari

Francesco, in un telegramma a firma del cardinale Parolin, esprime la sua tristezza per il rogo che nel Paese africano ha provocato vittime, feriti e circa 70 dispersi tra gli allievi di un collegio

Profonda tristezza è stata espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin inviato all’arcivescovo di Nyeri, in Kenya, monsignor Antonio Muheria, per l’incendo nel quale alla Hillside Endarasha Academy, hanno perso la vita 17 bambini e circa 70 risultano dispersi.

La vicinanza spirituale del Papa

Francesco, si legge nel testo, “esprime la sua vicinanza spirituale a tutti coloro che stanno soffrendo gli effetti di questa calamità, in particolare ai feriti e alle famiglie in lutto”. Il Papa, quindi, “affida le anime dei defunti all’amorevole misericordia di Dio Onnipotente” offrendo le sue preghiere per tutti coloro che sono impegnati nel fornire assistenza e invocando le benedizioni del Signore affinché conceda forza, pace e consolazione.

Tre giorni di lutto

L'incendio alla Hillside Endarasha Academy, è scoppiato intorno alla mezzanotte di giovedì in un dormitorio dove dormivano più di 150 ragazzi. La scuola, che accoglie circa 800 alunni di età compresa tra i 9 e i 12 o 13 anni, si trova in una zona semi-rurale a circa 170 km a nord della capitale Nairobi. Secondo le autorità, i feriti sono 14, mentre 70 sono i bambini che risultano ancora dispersi, anche se questo non significa che siano morti o feriti. Il Presidente William Ruto ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da lunedì per quella che ha definito una “tragedia inimmaginabile”.