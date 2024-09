Il Papa ricorda il cardinale angolano do Nascimento: uomo coraggioso e libero

Telegramma del Pontefice per la morte dell’arcivescovo emerito di Luanda a 99 anni: guidò il suo gregge "in tempi travagliati e difficili" per l'Angola. Orientò i propri passi a favore del bene comune, fino a collaborare con la Santa Sede nello zelo a favore dei più poveri e bisognosi, guidando la direzione di Caritas Internationalis

Vatican News



Papa Francesco esprime il suo cordoglio per la morte del cardinale Alexander do Nascimento, arcivescovo emerito di Luanda, scomparso sabato 28 settembre all’età di 99 anni. Un “illustre pastore” lo definisce il Pontefice in un telegramma in portoghese indirizzato all’attuale arcivescovo Filomeno do Nascimento Vieiria Dias, ma anche ai vescovi ausiliari, al clero, alle comunità religiose e ai fedeli dell’Arcidiocesi, come pure ai familiari e quanti sono “rattristati” in Angola della sua dipartita. “La fede in Cristo e la speranza nella vita eterna lo hanno reso un uomo coraggioso e libero, capace di orientare i propri passi a favore del bene comune, fino a collaborare con questa Sede Apostolica nel suo zelo a favore dei più poveri e bisognosi, guidando la direzione di Caritas Internationalis”.

In Evidenza 29/09/2024 Si è spento il cardinale angolano Alexandre do Nascimento L’arcivescovo emerito di Luanda è morto ieri all'età di 99 anni. San Giovanni Paolo II gli aveva conferito la porpora nel 1983

Espressione del volto di Gesù

Do Nascimento è stato una delle figure ecclesiali che ha traghettato la Chiesa angolana e africana nel nuovo millennio. Ricevette la porpora da Giovanni Paolo II nel 1983, l’anno successivo al sequestro subito, durante una visita pastorale, da parte di un gruppo di uomini armati che lo liberarono un mese dopo. Francesco infatti ricorda “la cura prestata dal caro dom Alexandre al suo gregge in tempi travagliati e difficili, essendo stato per tutti espressione del volto misericordioso di Gesù, il buon samaritano dell’umanità”.

Il Papa rende quindi grazie a Dio per l’opera del porporato e implora il Signore di “avvolgere questo Suo fedele servitore con la luce della misericordia e di aprirgli le porte della vita in pienezza”. Da qui una benedizione a tutti coloro che parteciperanno alle esequie.