Papa Francesco, annullate le udienze per "un lieve stato influenzale"

Lo comunica la Sala Stampa vaticana, spiegando che l'annullamento degli impegni di oggi è anche "in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni" in Lussemburgo e Belgio

Vatican News

Annullati gli impegni previsti questa mattina, 23 settembre, per Papa Francesco a causa di un lieve stato influenzale.

Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede in una comunicazione ai giornalisti in cui si legge: "A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate".

Dal 26 al 29 settembre prossimi è in programma il viaggio apostolico del Pontefice in Lussemburgo e in Belgio, il 46.mo del pontificato, a poche settimane dal viaggio nel Sud-Est asiatico e in Oceania.