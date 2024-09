Francesco a Singapore, ultima tappa del viaggio apostolico in Asia

Il Papa è atterrato al Singapore Changi Airport proveniente da Dili, per una visita che chiude il pellegrinaggio che lo ha portato in Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor-Leste. Unico appuntamento della giornata di oggi, l’incontro privato con i gesuiti del Paese, domani i primi eventi ufficiali

Il Papa è giunto a Singapore, ultima tappa del 45.mo viaggio apostolico di Francesco, il più lungo del pontificato iniziato il 2 settembre e che terminerà tra due giorni, il 13, e che lo ha già portato, nei giorni scorsi, in Indonesia, in Papua Nuova Guinea e a Timor-Leste. Proveniente da Dili, l’Airbus A320 di Aereo Dili è atterrato al Singapore Changi Airport alle 8.53 ora italiana, alle 14.53 ora locale. Ai piedi del velivolo Francesco, come da programma, è stato accolto dal Ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù e dall’Ambasciatore di Singapore presso la Santa Sede, con i quali è previsto un breve colloquio dopo il quale nell’Atrium del Vip Complex quattro bambini, due maschietti e due femminucce, accolgono il Papa con un ballo e dei fiori e un grande applauso corale. L’unico appuntamento della giornata odierna è l’incontro in forma privata con i membri della Compagnia di Gesù presenti nel Paese, presso il St. Francis Xavier Retreat Centre, struttura che dal 1997 ospita ritiri spirituali, dove risiederà il Papa per tutta la durata del viaggio.

Gli appuntamenti di domani

Domani, il penultimo giorno di viaggio apostolico del Papa si aprirà con la cerimonia di benvenuto presso la Parliament House, con l’accoglienza del presidente Tharman Shanmugaratnam, seguita dalla visita di cortesia del Papa al capo dello Stato e successivamente al primo ministro Wong Shyun Tsai. Subito dopo, presso il Teatro del Centro Culturale Universitario della National University of Singapore, vi sarà l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, durante il quale Francesco terrà il suo primo discorso a Singapore. Gli altri appuntamenti della giornata prevedono la visita in forma privata all’ex primo ministro Lee Hsien Loong, preso il St. Francis Xavier Retreat Centre. A chiudere la giornata sarà la Santa Messa nello Stadio Nazionale y Memoria del Santissimo Nome di Maria.