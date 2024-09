Papua Nuova Guinea, Francesco è rientrato da Vanimo a Port Moresby

Il volo papale con a bordo il Pontefice, il suo seguito e un ristretto gruppo di giornalisti, è atterrato dopo due ore di traversata all'aeroporto della capitale alle 19.52 ora locale (le 11.52 in Italia). Domani, 9 settembre, dopo l'incontro con i giovani nello stadio, il trasferimento nel Timor orientale, terza tappa del 45mo viaggio apostolico che si chiuderà a Singapore

La promessa è andata a segno, è stata esaudita: quella che Francesco aveva fatto ai missionari di Vanimo, in particolare all'amico argentino di lunga data padre Martin Prado, dell'Istituto del Verbo Incarnato, da dieci anni in Papua Nuova Guinea. La promessa di trascorrere alcune ore in questo lembo di terra affacciato sull'oceano ai confini con l'Indonesia. Ora si conclude con il rientro a Port Moresby dove l'aereo militare C-130, messo a disposizione per questa trasferta interna, è atterrato alle 19.52 ora locale (mattina in Italia) dopo poco più di due ore dal decollo.

La missione di incoraggiamento a chi si adopera per portare l'annuncio evangelico nella remota foresta tra gli indigeni, con l'appello alla difesa della bellezza del creato contro ogni forma di accaparramento esterno e di conflitto interetnico, a chi sostiene l'educazione scolastica, a chi vive lo stile comunitario come i primi discepoli di Gesù, è e resterà una perla preziosa per la gente di Vanimo. È sera, il Papa si avvia verso la Nunziatura per cenare in privato e riposare.

Il programma di lunedì

Domani, 9 settembre, il 45mo Viaggio apostolico, il più lungo finora per Papa Bergoglio, avrà superato la sua prima metà con il trasferimento dalla Papua Nuova Guinea a Timor-Leste. Quando in Italia sarà notte, il Pontefice partirà dall'aeroporto Jacksons di Port Moresby (ore 3.40 locali) per arrivare a Dili dopo tre ore e mezza di volo. Ma prima del congedo dal Paese avrà incontrato i 20mila giovani attesi nel Sir John Guise Stadium di Port Moresby dove avrà pronunciato un discorso. Nella capitale e città più grande della Repubblica democratica di Timor orientale avranno luogo, nella prima giornata di permanenza, i consueti appuntamenti ufficiali riservati alla cerimonia di benvenuto all'esterno del palazzo presidenziale, alla visita di cortesia al Presidente, nonché Nobel per la Pace José Manuel Ramos-Horta, all'incontro con le autorità politiche e civili.

