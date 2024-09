Il Papa incontra il presidente uscente del Consiglio europeo Michel

L'incontro prima della Messa allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Anche ieri Francesco aveva ricevuto in Nunziatura alcuni vertici UE

Vatican News

Questa mattina, 29 settembre, ultimo giorno del viaggio in Belgio iniziato con la tappa in Lussemburgo, Papa Francesco ha ricevuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles il presidente uscente del Consiglio europeo, Charles Michel. Subito dopo si è trasferito in auto al King Baudouin Stadium per la Messa e all'Angelus alla presenza di circa 40 mila fedeli.

Anche ieri il Pontefice aveva avuto alcuni incontri con i vertici UE. In mattinata, Francesco aveva salutato brevemente il vice presidente della Commissione Europea, Margarítis Schinás; il vice presidente della Commissione Europea per la Democrazione e la Demografia, Dubravka Šuica; la rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità presso l’Unione Europea, Oxana Domenti, e il direttore Regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Kluge.