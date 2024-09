Francesco in volo verso il Lussemburgo, stasera l’arrivo in Belgio

È iniziato alle 8.29 di questa mattina il 46.mo viaggio apostolico che porterà il Papa nei due Paesi europei. Prima della partenza l’incontro con un gruppo di senzatetto a Casa Santa Marta

Vatican News

Dal Sudest asiatico, con tappa in Oceania, al cuore dell’Europa. Tredici giorni dopo il suo rientro dalla visita in Estremo Oriente, Francesco sta facendo rotta verso il Lussemburgo e il Belgio per il 46.mo viaggio estero del suo pontificato. L’A321 della compagnia ITA Airways con a bordo il seguito papale e 64 giornalisti è decollato alle 8.29, l’atterraggio all’aeroporto Internazionale di Lussemburgo-Findel è previsto per le ore 10.00.

Il Papa saluta prima di imbarcarsi sul volo

L'incontro con i senza dimora

Anche questa mattina, informa la Sala Stampa vaticana, Francesco prima di imbarcarsi ha voluto, come ormai da lunga consuetudine, incontrare a Casa Santa Marta un gruppo di circa dieci persone senza dimora, “donne e uomini – si legge nel post su Telegram - che la notte trovano riparo sotto il colonnato di Piazza San Pietro o nelle vie intorno”, accompagnate dal cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.

L'agenda della giornata

Al suo arrivo in Lussemburgo, il Papa avrà nella mattinata gli incontri istituzionali con il granduca, il premier e le autorità civili e diplomatiche, mentre nel pomeriggio sarà nella cattedrale di Notre Dame per rivolgersi alla comunità cattolica locale. Poco dopo le 18 la partenza e l’arrivo in Belgio, dove Francesco si tratterrà fino a domenica.

Il telegramma al presidente italiano

Durante il sorvolo dell’Italia, il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con preghiere “per il bene e la prosperità dell’intero popolo italiano” e affermando di voler incontrare le popolazioni del Lussemburgo e del Belgio “mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle care nazioni recando un messaggio di pace e di speranza".