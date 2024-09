Papa Francesco in volo verso Singapore, ultima tappa del viaggio in Asia

L'aereo papale è decollato dall'aeroporto internazionale di Dili alle 12.25 ora locale (5.25 a Roma) e lo porterà in circa quattro ore nella città-Stato asiatica. Sarà il quarto Paese visitato dal Pontefice dopo Indonesia, Papua Nuova-Guinea e Timor-Leste in questo 45 esimo viaggio apostolico, il più lungo del Pontificato

Vatican News

Papa Francesco ha lasciato Dili, capitale di Timor-Leste alla volta di Singapore, ultima tappa, dopo l’Indonesia e la Papua-Nuova Guinea, del suo 45mo viaggio apostolico. Dopo l’incontro con i giovani il Pontefice è stato accolto dal presidente della Repubblica José Ramos-Horta per un breve colloquio e, prima di imbarcarsi, ha salutato il seguito locale, la delegazione timorese ed è salito per ultimo a bordo.

L’aereo A320 di Aero Dili è decollato alle 12.25 ora locale (le 5.25) e l’atterraggio al Singapore Changi Airport è previsto dopo circa quattro ore. Francesco, dopo la cerimonia di accoglienza, si trasferirà al St. Francis Xavier Retreat Center, dove risiederà per tutta la durata del viaggio e oggi 11 settembre incontrerà in forma privata i gesuiti del Paese. Francesco resterà a Singapore fino al 13 settembre, quando rientrerà in Vaticano. Il motto di questa ultima tappa è “Unità e speranza”.