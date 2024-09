Francesco a Santa Maria Maggiore al rientro dal viaggio in Asia

Il papa in preghiera davanti all'icona della Salus Populi Romani al rientro dal viaggio apostolico in Asia

Subito dopo essere atterrato a Roma da Singapore, il Papa ha pregato davanti all’immagine della Salus Populi Romani nella Basilica mariana

Vatican News

Il volo di rientro da Singapore – oltre 12 ore e mezza di volo per 9.500 km – ha fatto scalo all’aeroporto di Fiumicino alle 18.46 e subito, come suo solito, il Papa ha voluto portare il suo grazie alla Vergine per il viaggio apostolico appena concluso, che in 12 giorni lo ha portato a cavallo tra due continenti, l’Asia e l’Oceania, prima in Indonesia, poi in Papua Nuova Guinea, quindi Timor-Leste e infine Singapore.



Il post della Sala Stampa vaticana

Al suo ritorno, ha informato poco fa un post su Telegram della Sala Stampa vaticana, “Papa Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha sostato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Quindi, al termine della visita, ha fatto rientro in Vaticano”. Il rientro nella sua residenza è avvenuto qualche minuto dopo le 20.