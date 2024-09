Francesco è partito dal Lussemburgo. In meno di un'ora l’arrivo in Belgio

Conclusa con la partenza alle 18.38 dall’aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel la prima tappa del suo viaggio al centro dell’Europa, dopo l’incontro con la comunità cattolica in cattedrale, il Papa arriverà in poco meno di un’ora in Belgio, a Bruxelles, alla base aerea di Melsbroek. Il viaggio proseguirà per tre giorni, fino a domenica 29 settembre

Vatican News Dopo l'intenso incontro con la comunità cattolica del Lussemburgo in cattedrale, che ha lasciato intorno alle 18, Papa Francesco si è congedato dal Paese accompagnato all'aeroporto internazionale di Lussemburgo-Findel dal granduca Enrico e dalla consorte Maria Teresa. Dopo i saluti ufficiali, alle 18.38 il Boeing 737 della compagnia Luxair con Francesco, il suo seguito e i giornalisti, è decollato alla volta di Bruxelles. L'arrivo nella capitale belga è previsto dopo 55 minuti, quindi intorno alle 19.30. Alla base aerea di Melsbroek, si terrà la cerimonia di benvenuto. Lasciando il Paese, il Papa ha inviato un telegramma al granduca Enrico di Lussemburgo, ringraziando lui, le autorità civili e l'intera nazione, per il caloroso benvenuto e la gentile ospitalità. E assicurando le sue preghiere, invoca su tutti in Lussemburgo la benedizione di Dio "per l'unità, la fratellanza e la pace". In Evidenza 26/09/2024 Il Papa: lo spirito del Vangelo è accoglienza e fede gioiosa e "danzante" Nell'incontro con la comunità cattolica del Lussemburgo, Francesco invita ad essere missionari, "pronti a testimoniare la gioia del Vangelo" e mettersi al servizio dei fratelli. ... Il programma di venerdì 27 settembre, primo giorno in Belgio Domani venerdì 27 settembre, in Belgio, la seconda giornata del viaggio, si aprirà poco dopo le 9 con la visita di cortesia al Re del Belgio nel Castello di Laeken. Seguirà, alle 9.45, l'incontro con il primo ministro e, alle 10, quello con autorità e società civile, dove è un discorso di Francesco. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Pontefice incontrerà invece i docenti universitari nella "Promotiezaal" della "Katholieke Universiteit Leuven", l'università cattolica di Lovanio, una delle più antiche d'Europa, che nel 2025 celebra il suo 600.mo anniversario di fondazione. Anche in questa occasione è previsto un discorso.