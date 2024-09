Francesco in volo verso Timor-Leste, terza tappa del suo viaggio

L'aereo B-737 della compagnia Air Niugini è decollato dall’aeroporto Jacksons International di Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea, alle 12.12 ora locale (le 4.12 in Italia). L'atterraggio all’aeroporto Presidente Nicolau Lobato di Dili è previsto dopo 3 ore e mezza, che porteranno il Papa, con il seguito e i giornalisti, nel terzo Paese visitato nel suo 45.mo viaggio apostolico, il più lungo finora

Papa Francesco ha lasciato la capitale della Papua Nuova Guinea per iniziare la terza tappa del suo 45mo viaggio apostolico, che lo porta a Timor-Leste, dove si tratterrà per tre giorni, fino a mercoledì 11 settembre. Il Pontefice, dopo la Messa in privato, ha lasciato la Nunziatura di Port Moresby congedandosi dal personale e dai benefattori. Ha lasciato come dono, a ricordo del suo soggiorno, un mosaico che riproduce il suo stemma pontificio.

All’aeroporto Jacksons International è stato accolto dal primo ministro su un palco allestito sulla pista di decollo, e insieme hanno ascoltato gli inni nazionali. Prima di imbarcarsi, il Papa ha salutato il seguito locale, la delegazione papuana ed è salito per ultimo a bordo. L'aereo B-737 della compagnia Air Niugini è decollato dall’aeroporto Jacksons International di Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea, alle 12.12 ora locale (le 4.12 in Italia). L'atterraggio all’aeroporto Presidente Nicolau Lobato di Dili è previsto dopo 3 ore e mezza.

Nel volo per Timor-Leste, Francesco invia telegrammi ai governatori generali di Papua Nuova Guinea e Australia. Nella capitale e città più grande della Repubblica democratica di Timor orientale avranno luogo, nella prima giornata di permanenza, i consueti appuntamenti ufficiali riservati alla cerimonia di benvenuto all'esterno del palazzo presidenziale, alla visita di cortesia al Presidente, nonché Nobel per la Pace José Manuel Ramos-Horta, all'incontro con le autorità politiche e civili. Il motto di questa visita è “Che la vostra fede sia la vostra cultura”