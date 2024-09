Tifone Yaghi in Vietnam, la tristezza e la solidarietà spirituale del Papa

I devastanti effetti del tifone Yaghi in Vietnam (AFP or licensors)

In un telegramma a firma del segretario di Stato cardinale Parolin, il cordoglio di Papa Francesco per le vittime del grave tifone che ha colpito il Paese asiatico, salite a 226 con 104 dispersi, e la sua benedizione ad autorità e soccorritori

Vatican News

Papa Francesco è “profondamente rattristato” dalla notizia del tifone e delle tempeste che in Vietnam hanno causato la perdita di vite umane e diffuse distruzioni, e in un telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, “offre la sua solidarietà spirituale ai feriti e a tutti colore che soffrono per le conseguenze di questo disastro”. Il Papa affida le anime dei defunti all’amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca su tutti, “in particolare sulle autorità civili e sul personale di emergenza che stanno prestando assistenza”, le benedizioni divine di pace e consolazione.

Secondo l’ultimo bilancio delle autorità locali, il tifone Yaghi ha fatto crollare ponti, devastato edifici, distrutto almeno 250mila ettari di coltivazioni e causato 226 morti e 104 dispersi, secondo l’ultimo bilancio. Nella capitale, Hanoi, sono state evacuate più di 15mila persone per l’esondazione del Fiume Rosso.