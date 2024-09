La vicinanza del Papa al cardinale Parolin per la scomparsa della madre Ada

Francesco, in un telegramma, esprime la sua partecipazione spirituale al lutto che ha colpito la famiglia del segretario di Stato, originario di Schiavon, nel vicentino, assicurando la sua vicinanza “in tale particolare momento di umana sofferenza”. Il funerale celebrato questa mattina a Schiavon dal porporato

Papa Francesco, in un telegramma al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, reso noto oggi, “informato della scomparsa della cara madre, signora Ada”, avvenuta sabato 31 agosto, partecipa spiritualmente “al lutto che ha colpito la sua famiglia”, assicurando la sua vicinanza “in tale particolare momento di umana sofferenza”. E mentre affido “la cara congiunta alla misericordia del Padre datore della vita - scrive il Papa - elevo al Signore la mia preghiera affinché l’accolga nel gaudio eterno, e per voi tutti familiari che ne piangete la dipartita, invoco la consolazione nella fede in Cristo risorto e invio di cuore la mia paterna benedizione”.

Il funerale di Ada Miotti Parolin, spentasi serenamente a 96 anni, celebrato dal cardinale, si è tenuto questa mattina, martedì 3 settembre, alle 9.30 nella Chiesa parrocchiale di Schiavon, in provincia e diocesi di Vicenza. "Grazie mamma, sulle tue ginocchia abbiamo imparato a conoscere il Vangelo", ha detto Parolin nell'omelia, con la voce incrinata per la commozione, sottolineando che "oggi nella mamma si è realizzata quella fede nella resurrezione in cui crediamo. Lei che ora ci vede qui, sarebbe felice e riconoscente di questa vostra grande partecipazione". Dopo le esequie le spoglie vengono tumulate nel cimitero di Schiavon. Lunedì 2 settembre alle 19.30 si è svolta una veglia di preghiera, sempre nella Chiesa di Schiavon