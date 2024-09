Il Papa atterrato a Dili, capitale di Timor-Leste

Un volo di circa tre ore e mezza ha portato Francesco sull’isola del Sudest asiatico a maggioranza cattolica, terza tappa del viaggio che si protrarrà fino a mercoledì prossimo, prima della conclusione a Singapore. Istituzionali i primi appuntamenti in agenda con la visita al presidente Ramos-Horta e il discorso alle autorità del Paese

Vatican News

A una settimana dall’inizio il viaggio apostolico del Papa in Asia tocca la terza delle quattro tappe in programma. Alle 14.20, le 7.20 in Italia, Francesco è atterrato a Dili, capitale di Timor-Leste, la più orientale delle Isole della Sonda Minore nel Sudest asiatico e dove i cattolici rappresentano la quasi totalità della popolazione.

Folla all'arrivo del Papa a Dili, capitale di Timor-Leste

I primi impegni

All'aeroporto internazionale “Presidente Nicolau Lobato”, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica José Manuel Ramos-Horta e dal primo ministro Xanana Gusmão, oltre che dal nunzio apostolico l’arcivescovo Wojciech Załuski, mentre come di consueto due bambini in abito tradizionale hanno offerto a Francesco dei fiori assieme a una tais, sciarpa tradizionale timorese.

Il Papa all'aeroporto di Dili con indosso una "tais", sciarpa tradizionale timorese.

Dopo la parte protocollare con l’esecuzione degli anni davanti alla Guardia d’onore schierata sulla pista dell’aeroporto, il corteo papale si è diretto verso la nunziatura, da dove Francesco ripartirà in auto poco prima delle 18. ora locale, per il primo degli appuntamenti di questa tappa del viaggio, la cerimonia di benvenuto e la visita di cortesia al capo dello Stato e, verso le 19, l’incontro con le autorità politiche, diplomatiche e civili di Timor-Leste.