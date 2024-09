Gli impegni di Francesco a ottobre, tra Sinodo e canonizzazioni

A ottobre in Vaticano si raduneranno i partecipanti al Sinodo dei Vescovi e i fedeli pellegrini per acclamare i nuovi Santi

Gli eventi autunnali vedranno il Papa impegnato nella seconda sessione dell'Assemblea generale ordinaria dei vescovi sulla sinodalità, il 2 con la Messa di apertura in Piazza San Pietro e il 27 con quella di chiusura nella Basilica vaticana. Il 20 ci sarà la Messa per le canonizzazioni di Manuel Ruiz López e 7 compagni e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki; Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis, Elena Guerra

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Sinodo dei vescovi e Canonizzazioni sono i due macro eventi che caratterizzeranno in modo particolare l'agenda papale per il prossimo mese di ottobre.

La seconda sessione dell'Assemblea del Sinodo dei vescovi

Sotto la protezione degli Angeli custodi - nel giorno della memoria liturgica, il 2 ottobre - si aprirà alle 9.30 in piazza san Pietro, l’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi i cui lavori si svolgeranno per tre settimane e mezzo, fino al 27 ottobre, quando verranno conclusi con la celebrazione eucaristica in Basilica vaticana, alle 10.00. Durante la sessione autunnale le riflessioni generate dalle linee guida contenute nell'Instrumentum laboris saranno ulteriormente condivise e valutate con un discernimento corale per poter essere offerte al Pontefice. "E da queste riflessioni - come già spiegava il gesuita Giacomo Costa, uno dei segretari speciali dell'assise - scaturiranno nuovi approfondimenti per riorientare la vita della Chiesa”, lungo il percorso avviato da Papa Francesco nel 2021.

Leggi Anche 28/10/2023 Sinodo, Grech: la Chiesa sta creando spazi per tutti, nessuno escluso Alla conferenza stampa di presentazione del documento di sintesi dei lavori della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo sulla sinodalità, il compiacimento del Segretario ...

Le canonizzazioni

Incorniciata da questi due appuntamenti di apertura e chiusura Sinodo, il 20 ottobre, XXIX domenica del Tempo Ordinario, Piazza San Pietro accoglierà i numerosi fedeli che parteciperanno, dalle 10.30, alla Santa Messa per la canonizzazione dei Beati Manuel Ruiz López e sette compagni dell’Ordine dei Frati Minori, e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, fedeli laici, uccisi in odio alla fede in Siria nel luglio del 1860.

Tra i nuovi Santi anche Marie-Léonie Paradis, fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della Santa Famiglia, ed Elena Guerra, fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito. Quel giorno a festeggiare la salita agli onori degli altari del loro fondatore, il piemontese padre Giuseppe Allamano, giungeranno inoltre in Vaticano anche i Missionari della Consolata.