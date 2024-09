Gmg, Francesco: preferisco la stanchezza di chi è in cammino alla noia di chi è fermo

Nel messaggio per la 39.ma Giornata mondiale della gioventù, il Papa parla delle nuove generazioni, che spesso pagano il prezzo più alto di guerre, ingiustizie sociali, povertà, sfruttamento dell’essere umano e del creato. L'invito, in vista del Giubileo, è a superare apatia e rifugio nelle trasgressioni: mettersi in viaggio non, però, da meri turisti, ma da pellegrini

Antonella Palermo - Città del Vaticano

È il versetto del profeta Isaia “Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi” ad aver ispirato il tema della XXXIX Giornata Mondiale della Gioventù che si celebra nelle Chiese particolari. Oggi, 17 settembre, viene diffuso il messaggio di Papa Francesco in vista di questo appuntamento che vede il Giubileo come contesto speciale. Il richiamo del Vescovo di Roma è a viverlo non come turisti a caccia di selfie, ma come veri pellegrini.

I giovani pagano il prezzo più alto di guerre e ingiustizie

Lo sguardo del Papa verso i giovani si conferma di apprensione affettuosa, di energico incoraggiamento soprattutto in un'epoca, quella attuale, carica di incertezze e di dolori che diventano planetari.

Viviamo tempi segnati da situazioni drammatiche, che generano disperazione e impediscono di guardare al futuro con animo sereno: la tragedia della guerra, le ingiustizie sociali, le disuguaglianze, la fame, lo sfruttamento dell’essere umano e del creato. Spesso a pagare il prezzo più alto siete proprio voi giovani, che avvertite l’incertezza del futuro e non intravedete sbocchi certi per i vostri sogni, rischiando così di vivere senza speranza, prigionieri della noia e della malinconia, talvolta trascinati nell’illusione della trasgressione e di realtà distruttive.

Non guardare la vita "dal balcone"

Numerose volte il Papa ha ripetuto ai giovani di superare le pigrizie, non restando a guardare la vita "dal balcone". Lo fa anche in questo messaggio, ricordando che la vita è un pellegrinaggio verso la felicità, è camminare.

I traguardi, le conquiste e i successi lungo il percorso, se rimangono solo materiali, dopo un primo momento di soddisfazione ci lasciano ancora affamati, desiderosi di un senso più profondo; infatti non appagano del tutto la nostra anima, perché siamo stati creati da Colui che è infinito e, perciò, in noi abita il desiderio di trascendenza, la continua inquietudine verso il compimento delle aspirazioni più grandi, verso un “di più”.

In cammino, oltre ogni stanchezza e apatia

Pressioni sociali su studio, lavoro, vita personale possono, ne è consapevole il Papa, portare a uno stato cronico di stanchezza e di tristezza che si cerca di colmare con "un vuoto attivismo" con la conseguenza di uno "stato di apatia e di insoddisfazione di chi non si mette in cammino, non si decide, non sceglie, non rischia mai". È la condizione di chi vede e giudica il mondo "da dietro uno schermo, senza mai 'sporcarsi le mani' con i problemi, con gli altri, con la vita".

Questo tipo di stanchezza è come un cemento nel quale sono immersi i nostri piedi, che alla fine si indurisce, si appesantisce, ci paralizza e ci impedisce di andare avanti. Preferisco la stanchezza di chi è in cammino che la noia di chi rimane fermo e senza voglia di camminare!

La speranza fa avere lo "sguardo lungo"

Con una metafora sportiva, importata anche dall'apostolo Paolo, il Successore di Pietro sprona i giovani a camminare nella speranza, la quale "vince ogni stanchezza, ogni crisi e ogni ansia, dandoci una motivazione forte per andare avanti". A vivere, insomma, da protagonisti e non da spettatori.

La speranza è proprio una forza nuova, che Dio infonde in noi, che ci permette di perseverare nella corsa, che ci fa avere uno “sguardo lungo” che va oltre le difficoltà del presente e ci indirizza verso una meta certa: la comunione con Dio e la pienezza della vita eterna. Se c’è un traguardo bello, se la vita non va verso il nulla, se niente di quanto sogno, progetto e realizzo andrà perduto, allora vale la pena di camminare e di sudare, di sopportare gli ostacoli e affrontare la stanchezza, perché la ricompensa finale è meravigliosa!

Le crisi non sono tempi inutili

Francesco dà la carica, dunque, ma nella consapevolezza che anche la fragilità ha un suo senso e può essere guardata con occhi di misericordia e di comprensione, sempre nella convinzione che Dio è compagno, non abbandona, dà sollievo. Nelle stanchezze, sottolinea il messaggio, bisogna imparare "a riposare come Gesù e in Gesù". Così, il Papa invita a riscoprire il dono dell'Eucarestia, come lo fu per il beato Carlo Acutis, presto canonizzato, "un giovane che ha fatto dell’Eucaristia il suo appuntamento quotidiano più importante!".

Le crisi, però, non sono tempi persi o inutili, ma possono rivelarsi occasioni importanti di crescita. Sono i momenti di purificazione della speranza! Nelle crisi, infatti, vengono meno tante false “speranze”, quelle troppo piccole per il nostro cuore; esse vengono smascherate e, così, restiamo nudi con noi stessi e con le domande fondamentali della vita, oltre ogni illusione.

Instancabili missionari della gioia

Auspicando che molti siano i giovani che verranno a Roma durante il tempo giubilare per varcare le Porte Sante, il Pontefice indica i tre atteggiamenti necessari per vivere questo appuntamento da "instancabili missionari della gioia": ringraziamento, ricerca e pentimento. E invita, una volta giunti presso il colonnato del Bernini in piazza San Pietro, a sentire nel profondo, la bellazza dell'abbraccio del Signore. Con una avvertenza:

Mettetevi in viaggio non da meri turisti, ma da pellegrini. Il vostro camminare, cioè, non sia semplicemente un passare per i luoghi della vita in modo superficiale, senza cogliere la bellezza di ciò che incontrate, senza scoprire il senso delle strade percorse, catturando brevi momenti, esperienze fugaci da fissare in un selfie. Il turista fa così. Il pellegrino invece si immerge con tutto sé stesso nei luoghi che incontra, li fa parlare, li fa diventare parte della sua ricerca di felicità.