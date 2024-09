Indonesia, l’artista Lyodra: il carisma del Papa mi ha colpito

La cantante, modella e influencer, di fede cattolica, ha partecipato alla Messa di Francesco nel GBK Stadium di Jakarta lo scorso 5 settembre, nell’ambito del viaggio apostolico nel Sud-Est asiatico e in Oceania: “Mi ha colpito il suo spirito di servizio. Milioni di persone pregano per lui”. Appello ai giovani credenti: “Cerchiamo di non essere quelli che fanno del male al prossimo”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Prima dell’arrivo di Papa Francesco sul palco del GBK Stadium di Jakarta, dove il Pontefice ha celebrato la Messa il 5 settembre con oltre 100 mila presenti, i riflettori erano tutti per lei. Lyodra Margareta Ginting, più nota come Lyodra, 21 anni, cantante, modella, influencer di fede cattolica, è una star nella sua Indonesia che la celebra – come scrivono i fan sui social – come “tesoro nazionale”. La giovane artista di etnia Karo, sul palco della Messa del Papa con l’abito tradizionale del Nord Sumatra, ha portato i doni durante l’offertorio insieme all’altra nota cantante indonesiana Lisa A. Riyanto e ha avuto modo di salutare personalmente il Pontefice.

Commossa ed emozionata, dopo la celebrazione – al termine della quale ha pure cantato per i fedeli presenti - ha postato la foto di lei inchinata davanti a Francesco. L’immagine è divenuta presto virale. Il giorno prima, sul suo account Instagram seguito da 4 milioni di follower, Lyodra ha scritto: “Non solo canto, ma domani riceverò anche una benedizione diretta dal Papa. Questo mi fa rabbrividire e non riesco a parlare. Dio è davvero buono, non è vero? Davvero buono”. In una video-intervista per i media vaticani la giovane star si dice “fortunata” ad aver incontrato questo uomo così carismatico che ha lasciato un ricordo indelebile per il suo Paese.

Cosa ha significato essere accanto all’altare del Papa a Jakarta, cantare per la gente allo Stadio e portare i doni all’offertorio?

Sono una delle persone più fortunate tra i milioni di cattolici in Indonesia perché, durante la Messa, ho potuto vedere chiaramente Papa Francesco e partecipare al servizio liturgico. Mi ha stupito la sua aura e il suo spirito di servizio a un’età che non è più quella di una volta, con un programma di viaggio che ha attraversato quattro Paesi. Che Dio lo benedica sempre, sono sicura che decine di milioni di credenti stanno pregando per lui.

Lyodra durante l'offertorio della Messa del Papa a Jakarta

Quali sono i ricordi che l’Indonesia conserva dei giorni trascorsi da Papa Francesco nel Paese?

L’entusiasmo di decine di migliaia di credenti e la loro pazienza nell’attendere la fine dell’evento. Sono rimasti calmi e collaborativi. Ringrazio il governo indonesiano per aver sostenuto questo viaggio, dimostrando che l’armonia religiosa in Indonesia è ben preservata. Secondo me, è avvenuto anche un miracolo attraverso le preghiere di tutti i credenti presenti al GBK (lo stadio Gelora Bung Karno): circa venti minuti prima il tempo era nuvoloso e pioveva, ma il sacerdote ha guidato le preghiere fino a quando il cielo si è gradualmente schiarito. Anche questo è il potere della preghiera.

Come possono i giovani credenti che utilizzano i social media aiutare i loro coetanei a scoprire la bellezza della fede cristiana e il suo messaggio di fratellanza universale?

Dobbiamo ricordare che il comando di Dio è di amarci gli uni gli altri. Quindi, prima di scrivere sui social media, riflettiamo se le nostre parole possono ferire gli altri. Se non possiamo essere di aiuto, perlomeno non dovremmo essere tra quelli che fanno del male al prossimo.

L'artista insieme a Lisa A. Ryanto durante la celebrazione al GBK Stadium di Jakarta