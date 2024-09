Francesco è arrivato in Papua Nuova Guinea

È iniziata la seconda tappa del 45mo viaggio apostolico del Papa che da oggi, fino al 9 settembre, lo vedrà, a Port Moresby e Vanimo. La visita al Paese dell'Oceania entrerà nel vivo domani con l'appuntamento con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, seguito dagli incontri con due realtà che si occupano di bambini con disabilità e svantaggiati e infine con i vescovi della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone, con i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate

Nella sera della Papua Nuova Guinea il volo papale è atterrato alle 19.06 ora locale di Port Moresby, le 11.06 ora di Roma. L'aereo, un A330 della Garuda Indonesia, vettore di bandiera, ha accompagnato Francesco, il suo seguito e gli oltre 70 giornalisti a bordo all’inizio della seconda tappa del 45.mo viaggio apostolico, che vedrà fino al 9 settembre prossimo il Papa in questa parte di Oceania, con una trasferta anche nella città di Vanimo.

Un momento dell'arrivo del Papa all'aeroporto di Port Moresby

L'accoglienza al Jacksons International Airport

Ad accogliere Francesco al Jacksons International Airport - secondo Pontefice in Papua Nuova Guinea dopo Giovanni Paolo II nel 1984 -, dopo lo sparo di 20 colpi di cannone, il Vice Primo Ministro e due bambini in abito tradizionale con in dono dei fiori. Subito dopo la cerimonia di bevenuto, Francesco sarà in nunziatura da dove domattina, 7 settembre, alle 9.45, prenderanno il via gli appuntamenti ufficiali.

Il Papa e il governatore generale della Papua Nuova Guinea ascoltano gli inni nazionali

Gli appuntamenti di domani

Ad aprire la giornata del Papa sarà la visita di cortesia al governatore generale della Papua Nuova Guinea, presso la Government House, seguita dall’incontro con le autorità, società civile e corpo diplomatico nell’Apec Haus. Nella stessa giornata di domani, il Papa vedrà, presso la Caritas Technical Secondary School, i bambini di Street Ministry, organizzazione che si occupa di minori svantaggiati, e i bimbi di Callan Services, rete che si occupa di persone, adulti e bambini, con disabilità. A chiudere la giornata sarà l’appuntamento presso il Santuario di Maria Ausiliatrice, con i vescovi della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone, con i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i seminaristi e i catechisti.