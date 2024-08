Il Papa nomina suor Inês Paulo Albino all’Infanzia Missionaria

La religiosa, delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, è il nuovo Segretario Generale della Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia

Papa Francesco ha nominato suor Inês Paulo Albino, A.S.C., Consigliera dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, nuovo Segretario Generale della Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria.

La religiosa, nata 55 anni fa, il 25 aprile 1969, a Bula, in Guinea Bissau, è entrata nella Congregazione nel 1997. Ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Già Responsabile Pastorale nella Parrocchia Santa Maria de Mattias a Ingoré e Direttore della Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Guinea-Bissau, ha lavorato nel campo dell’evangelizzazione, della catechesi, dell’insegnamento e dell’apostolato dei giovani. Dal 2022 è Consigliera ed Economa della Regione Italiana del suo Istituto Religioso.