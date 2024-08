Il cardinale O’Malley lascia Boston, Henning nuovo arcivescovo metropolita

Il Papa ha accettato la rinuncia del porporato cappuccino, anche presidente della Commissione per la Tutela dei minori, che guidava dal 2003 l’arcidiocesi statunitense. Il vescovo di Providence nominato successore

Dopo oltre vent’anni il cardinale Seán Patrick O’Malley lascia la guida della Chiesa di Boston, la quarta arcidiocesi più grande degli Stati Uniti. Il Papa ha accettato oggi, 5 agosto, la rinuncia al governo pastorale del porporato cappuccino che lo scorso giugno ha compiuto 80 anni. Come suo successore, il Pontefice ha nominato monsignor Richard G. Henning, finora vescovo di Providence, sempre negli Usa.

O'Malley pastore di Boston dal 2003

O’Malley, dopo aver prestato servizio in Florida, nelle Isole Vergini americane e a Fall River a partire dal 1992, era stato nominato il 1° luglio 2003 da Giovanni Paolo II arcivescovo metropolita di Boston, arcidiocesi al centro qualche anno prima del cosiddetto scandalo “Spotlight” sui casi di abusi su minori del clero. La lotta contro questa piaga è stato ed è tuttora uno dei maggiori impegni del cardinale O’Malley, dal 2014 anche presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e membro del Consiglio di Cardinali (C9).

Il nuovo arcivescovo

Al suo posto il Papa ha nominato il vescovo Henning, 59 anni, originario di Rockville Centre dove è stato ordinato sacerdote nel 1992. Diversi gli incarichi svolti dal presule in questi anni: vicario parrocchiale della Saint Peter of Alcantara, Port Washington (1992-1997); professore Associato di Sacra Scrittura, poi professore e formatore presso il Seminary of the Immaculate Conception, Huntington (2002-2012); rettore del Seminary of the Immaculate Conception e Direttore del Sacred Heart Institute for Ongoing Formation of the Clergy (2012-2018); vicario episcopale del Central Vicariate (2017); vicario per Parish Evangelization and Pastoral Planning (2018); vicario per il clero (2021).

Dopo un Baccalaureato e un Master of Arts in Storia presso la Saint John’s University, Queens (New York) e gli studi ecclesiastici presso il Seminary of the Immaculate Conception a Huntington, Henning ha ottenuto nel 2000 la Licenza in Teologia Biblica alla Catholic University of America, Washington e il Dottorato in Teologia Biblica presso l’Università San Tommaso d’Aquino di Roma nel 2007.

Nominato vescovo titolare di Tabla ed ausiliare di Rockville Centre l’8 giugno 2018, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 24 luglio successivo. È stato nominato vescovo coadiutore di Providence il 23 novembre 2022, assumendo il governo della Diocesi il 1° maggio 2023.