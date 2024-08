Roma, al via la festa della “Madonna della Neve”. Il Papa ai Vespri del 5 agosto

Questa sera alle 18, con la prima Messa del Triduo di preparazione, si aprono i festeggiamenti dell’anniversario della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e della solennità che rievoca l’evento miracoloso della “nevicata” a Roma. Il Pontefice parteciperà ai Secondi Vespri nel pomeriggio di lunedì e poi pregherà davanti all’icona della Salus Populi Romani

Vatican News

Si aprono oggi, 2 agosto, alle 18, con la prima Celebrazione eucaristica del Triduo di preparazione, i solenni festeggiamenti in occasione dell’anniversario della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e della solennità della Madonna della Neve. Si tratta di una delle feste storiche e tradizionali più sentite nella Capitale, che registra sempre un’ampia partecipazione di fedeli, residenti e turisti. E che quest’anno, eccezionalmente, vedrà anche la partecipazione di Papa Francesco, che nel pomeriggio del 5 agosto, dalle 17.30, nella Basilica liberiana visitata oltre un centinaio di volte in questi anni, sarà presente alla recita dei Secondi Vespri e assisterà alla rievocazione dell’evento miracoloso della “nevicata” a Roma.

Dal 2 al 4 agosto il Triduo di preparazione

Le Messe del Triduo preparatorio di venerdì 2 e sabato 3 agosto, sempre alle 18, saranno celebrate rispettivamente dall'arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e dal vescovo Nunzio Galantino, presidente emerito dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica (APSA). Domenica 4 agosto, dopo i primi Vespri delle 17, sarà l’arcivescovo Piero Marini, canonico liberiano onorario, a presiedere alle 18 la liturgia eucaristica.

Il 5 agosto l’anniversario della Dedicazione

Lunedì 5, ricorrenza dell’anniversario della Dedicazione della Basilica e Solennità della Madonna della Neve torna la tradizionale “nevicata” in memoria dell’evento miracoloso avvenuto nel IV secolo sotto il pontificato di Papa Liberio nel 358 d.C., quando la Madonna apparve in sogno al Papa, chiedendogli di edificare una basilica nel posto che gli avrebbe indicato. La mattina l’Esquilino era coperto di neve ed è lì che sorse la chiesa dedicata alla Vergine Maria che ancora oggi richiama fedeli e turisti da ogni parte del mondo.

Due rievocazioni del “Miracolo della Neve”

Durante la giornata, saranno due le rievocazioni del “Miracolo della Neve”, con una cascata di petali bianchi che discende dal soffitto ammantando l'ipogeo. La prima al mattino, al canto del Gloria durante la Messa solenne delle 10, presieduta dal cardinal Stanilslaw Rilko, arciprete della Basilica e nel pomeriggio. E la seconda alle 17.30, alla presenza del Papa, alla recita dei Vespri presieduti da monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore. Al termine della celebrazione, il Pontefice raggiungerà la Cappella Paolina per un breve momento di preghiera personale davanti all’icona della Salus Populi Romani.

I biglietti per i Secondi Vespri

Infine in serata, alle 19, sarà l’arcivescovo Emilio Nappa, segretario aggiunto della Sezione per la Prima Evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l'evangelizzazione e presidente delle Pontificie Opere Missionarie, a presiedere la Messa con cui si chiudono le celebrazioni. Per la celebrazione dei Secondi Vespri l’accesso in Basilica è consentito solo a chi sarà in possesso del biglietto, che po' essere ritirato presso la Sagrestia della Basilica il 2 e 3 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.