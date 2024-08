Il Papa: i catechisti siano ovunque coraggiosi testimoni

Catechisti in formazione in Guinea Bissau

Durante l’udienza generale Francesco ha ricordato san Pio X, promotore del celebre catechismo ai primi del Novecento, e la giornata che in tante parti del mondo viene dedicata a formatrici e formatori nella fede

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

L’aveva come premura innata e su questa aveva cominciato a modellare fin da giovane parroco la sua attività ministeriale. Don Giuseppe Sarto, solido giovanotto che nel trevigiano si spendeva con energia nei mille incarichi che presto gli vennero affidati dal vescovo, aveva il pallino della catechesi, il bisogno urgente di radicare la fede nei fedeli attraverso percorsi di formazione strutturati, assieme alla pratica dei Sacramenti. Un’urgenza che una volta eletto Papa col nome di Pio X nel 1903 lo portò, tra molto altro, a elaborare un nuovo catechismo, con quella serie di domande e risposte pensate per aiutare anche le persone meno scolarizzate, all’epoca una grande massa sociale, a interiorizzare i fondamenti della vita cristiana.



Spesso i "primi a portare la fede"

Proprio pensando al lavoro dei catechisti, Francesco ha ricordato la figura di Papa Sarto durante l’udienza generale di oggi, 21 agosto, giorno in cui la Chiesa commemora il Pontefice che nel ’54 Pio XII proclamò santo.

Oggi, commemorazione di San Pio X, in tante parti del mondo si celebra il giorno del catechista. Pensiamo ai nostri catechisti e alle nostre catechiste che portano avanti tanto lavoro e sono, in alcune parti del mondo, sono i primi a portare avanti la fede. Preghiamo oggi per i catechisti, che il Signore li faccia coraggiosi e possano andare avanti.



In particolare, nel saluto ai gruppi di lingua tedesca presenti all’udienza generale, il Papa ha messo in risalto con altre parole la spinta apostolica che fu la costante del pontificato di san Pio X.



Riportare Gesù Cristo al centro dell’attenzione di tutti i credenti è stato anche il grande desiderio di San Pio X, di cui oggi celebriamo la memoria. Per sua intercessione, il Signore vi conceda di fare sempre esperienza della sua amorevole vicinanza.